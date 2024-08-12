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Более 300 старинных авто и мотоциклов со всей России покажут на фестивале в Свияжске
На территории Свияжских холмов в субботу, 17 августа, откроется XVII Международный фестиваль исторической техники. Начало - в 10.40, сообщает Федерация дзюдо РТ.
Гости фестиваля смогут увидеть более 300 старинных автомобилей и мотоциклов со всей России (Москва, Самара, Саратов, Краснодар, Киров, Пермь, Екатеринбург, Ярославль, Сыктывкар, Чебоксары, Йошкар-Ола и т.д.).
Представят и ретротехнику из крупнейших коллекций Александра Дорофеева (Казань), Александра Гнедина (Высокая Гора), Ирбитского государственного музея мотоциклов.
Участие в фестивале примут представительные делегации ретроклубов из городов Чебоксары, Екатеринбург, Самара, члены клубов «Лада-Хистори» и «Волга М-21».
В рамках фестиваля также проведут ретро-ралли (главный судья - председатель комитета по ралли РАФ Игорь Сухов), ретро базар, «автосабантуй», конкурсы водительского мастерства.
Для удобства зрителей от въезда на территорию Свияжских холмов до площадки фестиваля будет курсировать шаттл.
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