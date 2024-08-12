Более 300 старинных авто и мотоциклов со всей России покажут на фестивале в Свияжске

На территории Свияжских холмов в субботу, 17 августа, откроется XVII Международный фестиваль исторической техники. Начало - в 10.40, сообщает Федерация дзюдо РТ.

Гости фестиваля смогут увидеть более 300 старинных автомобилей и мотоциклов со всей России (Москва, Самара, Саратов, Краснодар, Киров, Пермь, Екатеринбург, Ярославль, Сыктывкар, Чебоксары, Йошкар-Ола и т.д.).

Представят и ретротехнику из крупнейших коллекций Александра Дорофеева (Казань), Александра Гнедина (Высокая Гора), Ирбитского государственного музея мотоциклов.

Участие в фестивале примут представительные делегации ретроклубов из городов Чебоксары, Екатеринбург, Самара, члены клубов «Лада-Хистори» и «Волга М-21».

В рамках фестиваля также проведут ретро-ралли (главный судья - председатель комитета по ралли РАФ Игорь Сухов), ретро базар, «автосабантуй», конкурсы водительского мастерства.

Для удобства зрителей от въезда на территорию Свияжских холмов до площадки фестиваля будет курсировать шаттл.