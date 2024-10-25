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Назван топ блюд в ресторанах Казани во время саммита БРИКС
Татарская выпечка имела большую популярность у участников саммита БРИКС в Казани. Какие блюда вызывали наибольший интерес среди зарубежных гостей, рассказала ТАСС гендиректор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.
По ее словам, безусловное первое место осталось за чак-чаком.
«Учитывая, что встречи всех делегаций были с чак-чаком, то гости приходили и спрашивали, есть ли он в меню, что это такое. То есть, чак-чак стал номером один. У всех восторженные отзывы. Не только себе заказывали, но и брали с собой, на подарки», — отметила она.
Кроме того, часто посетители заказывали эчпочмаки, а третьей по популярности стала губадия. «Также часто брали токмач — традиционный татарский суп-лапшу. Все это вызывало большой интерес», — рассказала собеседница агентства.
Кроме того, гости часто задавали вопросы об истории Казани: узнавали, сколько лет столице Татарстана и какие интересные места в ней стоит посетить.
По словам Шарафутдиновой, в ресторанах, где обслуживали иностранные делегации, были организованы мастер-классы по приготовлению национальных блюд.
«Губадия вызвала большой интерес за счет необычных ингредиентов, таких как жареный творог. Еще понравилось лепить эчпочмаки — делать заломы-косички гостям было интересно», — заметила она, говоря о популярных мероприятиях.
Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в город прибыло более 5 тысяч делегатов, в том числе представители 36 стран.
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