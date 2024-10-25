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В саммите БРИКС в Казани приняли участие более 5 тыс. делегатов
На саммит БРИКС в Казани приехали более 5 тыс. членов официальных делегаций, в том числе 24 главы. Об этом на брифинге в Правительстве РТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ, руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.
«Татарстан имеет большой опыт проведения международных мероприятий, однако такого большого ещё не было. Мы многому научились за эти дни, но и наш опыт многих интересовал», – добавил он.
Саммит БРИКС проходил в Казани в течение трех дней — с 22 по 24 октября. Мероприятие собрало представителей более 30 государств, 22 из которых были представлены на самом высоком уровне.
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