В саммите БРИКС в Казани приняли участие более 5 тыс. делегатов

На саммит БРИКС в Казани приехали более 5 тыс. членов официальных делегаций, в том числе 24 главы. Об этом на брифинге в Правительстве РТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ, руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Татарстан имеет большой опыт проведения международных мероприятий, однако такого большого ещё не было. Мы многому научились за эти дни, но и наш опыт многих интересовал», – добавил он.

Саммит БРИКС проходил в Казани в течение трех дней — с 22 по 24 октября. Мероприятие собрало представителей более 30 государств, 22 из которых были представлены на самом высоком уровне.