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Ру Тат
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Здоровье
29 декабря 2021  15:40

Назальная вакцина от коронавируса станет доступна в начале 2022 года

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Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» будет доступна в первом квартале будущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Разработчики отмечают, что препарат будет особенно эффективен против штамма «омикрон» с точки зрения предотвращения распространения нового варианта вируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от Covid-19. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что назальный препарат был введен на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». При этом ни температуры, ни других побочных эффектов у Президента не наблюдалось.

#коронавирус #омикрон
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