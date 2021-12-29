Назальная вакцина от коронавируса станет доступна в начале 2022 года

Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» будет доступна в первом квартале будущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Разработчики отмечают, что препарат будет особенно эффективен против штамма «омикрон» с точки зрения предотвращения распространения нового варианта вируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от Covid-19. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что назальный препарат был введен на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». При этом ни температуры, ни других побочных эффектов у Президента не наблюдалось.