Министр здравоохранения рассказал, когда в Татарстане появится назальная вакцина от Covid

Фото: архив ИА «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В Татарстан назальная вакцина против коронавируса Covid-19, скорее всего, придет к весне. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Назальная вакцина придет через три-четыре месяца», — пояснил глава Минздрава республики.

При этом Марат Садыков подчеркнул, что этот препарат будет работать как вспомогательное средство и дополнительная защита к вакцинации.

«Это барьерная местная защита, чтобы предотвратить проникновение вируса непосредственно в организм», — заключил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от Covid-19.