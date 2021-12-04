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Ру Тат
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Здоровье
4 декабря 2021  12:38
Эвелина Киселёва

Министр здравоохранения рассказал, когда в Татарстане появится назальная вакцина от Covid

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Министр здравоохранения рассказал, когда в Татарстане появится назальная вакцина от Covid
Фото: архив ИА «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В Татарстан назальная вакцина против коронавируса Covid-19, скорее всего, придет к весне. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Назальная вакцина придет через три-четыре месяца», — пояснил глава Минздрава республики.

При этом Марат Садыков подчеркнул, что этот препарат будет работать как вспомогательное средство и дополнительная защита к вакцинации

«Это барьерная местная защита, чтобы предотвратить проникновение вируса непосредственно в организм», — заключил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от Covid-19.

#коронавирус #повторная вакцинация #вакцина
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