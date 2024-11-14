Бавлинка о муже — участнике СВО: Он настоящий мужчина и военный

На фото: Сабир с бавлинскими волонтерами, доставившими в зону СВО гуманитарный груз

Военнослужащий из Бавлинского района с позывным Сабир служит в зоне спецоперации. Его позывной в переводе с татарского означает «терпеливый».

Дома его ожидают супруга Резеда и трое детей – Сабир еще ни разу не приходил в краткосрочный отпуск. Жена рассказала о своем супруге, его ранении и поддержке администрации города.

Молодые люди сыграли свадьбу в 2010 году. Семья выбрала для совместного проживания город Бавлы.

«В семье мы всегда понимаем и слышим друг друга, — говорит Резеда. — Мой муж готов на все ради нашей семьи. У нас трое детей. Нашей старшей дочери Айше исполнилось 13 лет, среднему сыну Сабиту — девять лет, а младшему сыну Сулейману шесть лет. Как только в стране была объявлена специальная военная операция, мой муж сразу сказал, что хочет туда поехать. Но и я, и наши родители с обеих сторон были против. Ведь еще есть трое маленьких детей, которых надо воспитывать и поднимать».

Фотография Сабира всегда была на доске почета: 23 года он проработал нефтяником, но тем не менее принял решение пойти на СВО. В августе 2023 года он подписал контракт в бавлинском военкомате.

«В его душе, в сознании — сильное чувство патриотизма. Он настоящий военный, — продолжила Резеда. — Чтобы он не уехал, я посоветовала ему для начала попробовать сменить работу. Но он всегда выбирал профессии военной направленности. В моем сознании прочно сидит, что он выполнил свой долг перед Родиной: он вовремя прошел службу в армии, еще несколько раз ездил на военные сборы по собственному желанию. Вот такой боевой дух у него. С одной стороны, есть гордость за него, мой муж — настоящий мужчина. Таким образом, по собственному желанию он вновь встал на боевой путь. Уходя, он сказал, что и сам готов к любой ситуации на фронте, призвал и нас быть терпеливыми. Неоднократно повторял слова о том, что они будут сражаться до Победы».

По словам близких, позывной Сабир ему очень подходит.

«Он и по жизни очень терпелив и рассудителен. Я думаю, что если кто-то с ним хоть чуть-чуть пообщается, то тоже заметит эти качества, поэтому ему дали этот позывной. По характеру он спокойный, доброжелательный, дружелюбный, отзывчивый человек», — сказала супруга военнослужащего.

На передовой Сабир служит наводчиком орудия танка. Это важная и нужная, но вместе с тем ответственная и опасная должность.

«У Сабира золотые руки, он хорошо владеет техникой. Поэтому была надежда, что его оставят где-то в ремонтной части. Но все оказалось не так, как мы думали, — поделилась Резеда. — Его отправили на передовую. Потому что у него опыт большой. Сегодня мы молимся, ждем вестей от него. Особенно во время выполнения задания. Он может не давать о себе вестей всю неделю. Мы очень за него переживаем».

По словам супруги, все защитники рискуют, вот и Сабир был ранен. Он только кратко рассказал о своем ранении близким. По словам Резеды, муж не особо любит распространяться о военных буднях.

«В тот день шесть человек ушли на задание. Они догадывались, что над ними движется камера, и в ту минуту на них напал дрон-„ниндзя“. Пролежал некоторое время без сознания, засыпанный землей. Когда пришел в себя, попытался встать, выбраться в более безопасное место. В этот момент в него выстрелил снайпер. В бессознательном состоянии он снова лежал на поле. Через некоторое время звуки стихли, и он смог самостоятельно выбраться в безопасное место. Ему срочно оказали первую медицинскую помощь. Раны были множественные, осколки попали в тело, он был контужен, у него раздробило сустав ноги. Муж пролежал в госпитале десять дней. Увидев там других бойцов, раненых сильнее, чем он сам, решил, что его положение еще не так печально, и попросился вернуться на поле боя к своим военным друзьям», — поделилась супруга воина.

Из шести военнослужащих, принявших участие в задании в тот день, целыми остались только двое. «Таким образом, муж вновь вернулся в строй», — говорит она.

Сабир отправился на службу в прошлом году и ни разу не приезжал домой в краткосрочный отпуск. Дети очень скучают по отцу.

«Наш младший сын ждет, когда его заберет из детского сада папа. Старшая дочь — это моя опора, она уже все понимает. Средний сын рассказывает, что всегда видит во сне папу», — говорит Резеда.

Гуманитарная помощь, присланная из Бавлов, доходит до бойцов. Близкие Сабира тоже стараются подготовить и отправить именные посылки.

«Идем в магазин, и дети набирают все, что хотят отправить отцу. Глядя на них, у меня появляются слезы счастья, дети настолько любят папу. Затем они, соревнуясь, пишут письма. Так мы собираем все необходимое, все, что он просит, складываем гостинцы и делаем именную посылку, — говорит жена военнослужащего. — Мы благодарны родным и близким, жителям района, коллегам мужа, волонтерам, лично доставившим гуманитарную помощь. Они доставляют груз, передают его лично бойцам, даже тем, кто находится на передовой, присылают фотографии, видео. Мы, глядя на них, радуемся, плачем, гордимся».

Резеда очень благодарна своей маме и свекрови. Они постоянно им помогают. Когда глава семьи уехал на передовую, ее мама приехала в Бавлы присматривать за внуками. Особенно нужна помощь близких, когда семья находится в трудной ситуации.

По словам жены бойца, всегда ощущается поддержка со стороны администрации района и города, военного комиссариата. Для детей участников специальной военной операции предусмотрено бесплатное посещение различных кружков, бесплатное школьное питание. Семья пользуется всеми этими преимуществами.

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