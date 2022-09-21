Рустам Минниханов на Kazan Digital Week: важно укрепить научно-технический суверенитет

С проектом развития ОЭЗ «Иннополис» и проектом TatTVR, открывающим доступ к татарстанским медиа из любой точки мира ознакомился сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на открытии форума Kazan Digital Week. Какие вызовы стоят перед IT-компаниями Татарстана и каковы пути их решения, - в обзоре «Татар-информ».

Минниханов и Паршин нажали на кнопку включения первого российского компьютерного процессора, дав старт форуму Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мероприятия в рамках форума направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны»

Международный форум Kazan Digital Week собрал на «Казань Экспо» порядка 13 тыс. человек из 32 стран. Главными гостями форума стали Президент РТ Рустам Минниханов и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. На открытие форума также ждали министра цифрового развития Максуда Шадаева, но по неотложным обстаятельствам, ему пришлось перенести свой визит на завтра.

«Мероприятия в рамках форума направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны, в том числе – на разработку отечественного программного обеспечения, технологического лидерства, защиты данных и подготовки высококвалифицированных специалистов», — отметил Минниханов на церемонии открытия. По словам Президента РТ, форум в столице Татарстана проводится уже в третий раз, но в условиях санкционных ограничений повестка события приобретает особую актуальность.

Kazan Digital Week собрал на «Казань Экспо» порядка 13 тыс. человек из 32 стран Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После вступительной речи Минниханов и Паршин нажали на кнопку включения первого российского компьютерного процессора, дав старт форуму. После этого они прошли по стендам выставочного комплекса и ознакомились с новейшими разработками предприятий, работающий в IT-сфере.

«Традиционно наши резиденты всегда были разработчиками программного обеспечения»

Одним из первых Минниханов и Паршин осмотрели экспозицию ОЭЗ «Иннополис». Здесь руководителю республики рассказали о динамичном развитии территории, которое воплощается в конкретных проектах. В частности, речь зашла о планах по запуску производства технологичной продукции.

Ренат Халимов рассказал о планах создать производственные мощности под высокотехнологичные инновационные проекты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Традиционно наши резиденты всегда были разработчиками программного обеспечения. В этом году мы приняли решение о развитии аппаратной части — микроэлектроники, робототехники, дронов. Для этого мы до конца года планируем создать производственные мощности под высокотехнологичные инновационные проекты», — заявил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов в беседе с Президентом РТ.

В ходе знакомства с выставкой высокие гости также обратили внимание на стенд TatTVR. Это мультиплатформенный проект для доступа к радио и телевидению Татарстана в любой точке мира. Уникальное по своему содержанию приложение было создано при содействии республиканского агентства «Татмедиа» и благодаря поддержке руководства республики. Руководитель телеканала «Татарстан-24» Андрей Кузьмин рассказал Минниханову, что телеканалы и радиостанции республики теперь доступны в любой точке мира. Через приложение TatTVR их теперь можно скачать и установить из магазинов приложений для Android и iOS, а также на смарт-телевизора.

Андрей Кузьмин рассказал Рустаму Минниханову, что телеканалы и радиостанции республики теперь доступны в любой точке мира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Необходимо обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики»

На пленарном заседании Международного форума Kazan Digital Week к участникам по видеосвязи обратился Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он призвал оказать максимальную поддержку IT-отрасли, чтобы обеспечить его независимость. По словам главы Кабмина, сегодня в условиях навязанных ограничений Правительство России опирается прежде всего на внутренние ресурсы, квалификацию и опыт российских специалистов.

«Необходимо обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений во всех сферах экономики. И Правительство России оказывает максимальную поддержку этому сектору. Эксперты, ученые, предприниматели вносят значимый вклад в решение задачи по достижению технологической независимости России. Президент неоднократно подчеркивал важность этой работы», – сказал Мишустин.

Михаил Мишустин призвал оказать максимальную поддержку IT-отрасли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во время дискуссии Минниханов напомнил коллагам, что в Татарстане созданы IT-центры мирового уровня. Так, в 2009 году в Казани появился первый в стране IТ-парк. А в Год цифровизации открылась третья площадка IТ-парка, которой присвоено имя создателя первых советских компьютеров Башира Рамеева.

«Это позволило существенно увеличить площади парка. Сейчас практически все они зарезервированы резидентами. Востребованность очень высокая», — подчеркнул Президент РТ, отметив, что цифровая инфраструктура создается не только в крупных городах Татарстана. Руководство региона усиленно работает над созданием муниципальных IТ-парков, которые уже появились в Пестречинском, Сабинском, Мамадышском районах. Он также напомнил, что 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации.

Рустам Минниханов напомнил коллагам, что в Татарстане созданы IT-центры мирового уровня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Р одительское сообщество беспокоит тема информационной безопасности детей»

На полях форума Минниханов провел встречу с генеральным директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Они обсудили возможности проведния в республике выстаковок с привлечением фондов Третьяковской галереи. Во встрече приняли участие и Помощник Президента РТ Олеся Балтусова, а также министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Позже, на пресс-конференции, Треуголова призналась, что в ходе посещения выставки не увидела ни одного проекта, связанного с культурным наследием РФ. В то же время, организацию форума она, в целом, высоко. По словам спикера, на пленарном заседании поднимали базовые принципиальные вопросы, которые касаются всех граждан России.

Зельфира Треуголова призналась, что в ходе посещения выставки не увидела ни одного проекта, связанного с культурным наследием РФ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я хочу возвать к сотрудничеству, сотворчеству, так как это в интересах всех нас и в интересах страны. К сожалению, на выставке был только один проект, который какое-то отношение имеет к культуре. Это интересная задумка, связанная с вариативностью решений и ходов. В принципе, мы тоже делаем это, но в офлайн-пространстве в ряде наших выставок», – рассказала она.

Оказалось, что высоких гостей форума, помимо культуры также волнуют важные социальные вопросы. Так, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала журналистам о том, что родительское и педагогическое сообщество, прежде всего, всерьез беспокоит тема информационной безопасности детей в интернет-пространстве. По мнению вице-премьера Татарстана, в рамках работы Kazan Digital Week, который с каждом годом обрастает новыми площадками, к решению вопросов кибербезопасности будут возвращаться еще не раз.

Лейла Фазлеева рассказала, что родительское и педагогическое сообщество всерьез беспокоит тема информационной безопасности детей в интернет-пространстве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов отметил, что число специалистов, готовых представить разработки на форуме растет с каждым годом.

«Тестовый режим перед «Играми будущего» в 2024 году»

После делового обеда Президент Татарстана дал старт еще одному событию – первым в истории фиджитал играм, которые объединят киберспор и состаязания в реальности. Вместе с руководителем республики старт играм дали замминистра спорта РФ Азат Кадыров и глава оргкомитета «Игр будущего» Игорь Столяров.

«В 2024 году мы будем проводить «Игры будущего», сегодня у нас тестовый режим и я бы хотел пожелать всем участникам и зрителям ярких эмоций. Все это делается на перспективу и цифры показывают насколько это увлекательно и востребовано», – обратился к спортсменам и болельщикам Минниханов.

Вместе с руководителем республики старт первым в истории фиджитал играм дали Азат Кадыров и Игорь Столяров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Принцип фиджитал-игр прост: (physical + digital). Сначала атлеты играют на приставке в симулятор NBA 2K, затем выходят на стритбольную площадку и продолжают соревнование в оффлайн. На этой неделе участники лучших медийных клубов России и Бразилии разыграют первенство в четырех смешанных дисциплинах. Это фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, гонка дронов и игра Beat Saber, где участникам нужно разбивать кубы двух цветов мечами соответствующего цвета и уклоняться от препятствий. Стилистика чемпионата выполнена в черном и зеленом цветах. Экран, расположенный на сцене поделен на три части, на центральной из которых во время киберматча будет транслироваться сама игра, а на боковых кадры с лицами команд.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru