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Ру Тат
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Спорт
8 сентября 2022  15:17
Арсений Каримов

К «Фиджитал играм» в Казани присоединится команда из Бразилии

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С 21 по 23 сентября в Казани пройдут «Фиджитал игры», в которых примут участие около ста киберспортсменов, в том числе и команда из Бразилии. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«В турнире поучаствует бразильская команда. Сначала мы не планировали участие спортсменов из других стран, однако решили сделать исключение», — пояснил спикер.

«Фиджитал игры» — это формат турнира, предполагающий совмещение соревнований в реальности и киберпространстве. К примеру, после игры в FIFA участники выйдут на реальное футбольное поле. Состязания будут организованы на территории МВЦ «Казань Экспо»

Мероприятие станет тестовым перед «Играми будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Их призовой фонд составит 25 млн долларов, о чем сообщал ранее «Татар-информ».

#киберспорт #казань экспо
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