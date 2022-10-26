НАТО призвал Россию продлить зерновую сделку «ради нуждающихся стран»

НАТО призвал Россию продлить действие зерновой сделки. Об этом во время пресс-конференции с Премьером Румынии объявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом», — цитирует его РИА Новости.

Соглашения о поставках продовольствия и удобрений на мировые рынки были подписаны летом в Стамбуле. Однако, как отметил позднее Президент России Владимир Путин, зерновая сделка стала обманным ходом Запада. Вместо нуждающихся стран продовольствие, как правило, идет на европейские рынки. 24 октября российская сторона запросила у ООН статистику получателей украинского зерна.