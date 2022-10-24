Россия запросила у ООН статистику по получателям украинского зерна в рамках сделки

Россия запросила у секретариата ООН статистику о конечных получателях зерна, вывозимого из украинских портов в рамках продуктовой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Это не просто любопытство, от этого зависит и корректировка, перенацеливание дальнейших действий по реализации этой зерновой сделки», — заявил министр.

Он пояснил, что статистика международной организации дает «весьма противоречивую картину»: «в беднейшие страны, а именно они были главной озабоченностью генсекретаря, когда он свою идею сформулировал, поступает 5-6-7% от объемов зерна».

По словам Лаврова, половину продукции получают страны Евросоюза. При этом когда Москва акцентирует на этом внимание, в том числе и секретариата ООН, они ссылаются на то, что страны Европы дают следующее разъяснение: «мол, да, мы получаем большую часть украинского зерна, но затем это зерно расходится по миру, в том числе в беднейшие страны».

Глава МИД подчеркнул: вторая часть сделки касательно экспорта российского зерна и удобрений «практически не реализуется». По словам Лаврова, необходимы «четкие юридические исключения из санкций» для компаний РФ и гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и зарубежных судов в российские.