НАТО ответило на заявления России о планах Киева взорвать «грязную бомбу»

НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, сообщения об этом могут привести к эскалации конфликта.

«Поговорил с главой Пентагона и министром обороны Великобритании о ложном заявлении России о том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу» на собственной территории. Союзники отвергают это утверждение. Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины», – написал Столтенберг на своей странице в «Твиттере».

Сегодня утром также стало известно, что внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции сочли российские предупреждения о планах Киева использовать на территории Украины «грязную бомбу» необоснованными.

Напомним, накануне российские СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что власти Украины занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы». По данным источников, цель провокации – обвинить Россию в использовании ядерного оружия в ходе специальной военной операции и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.