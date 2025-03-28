«Нашу армию победить невозможно»: из Челнов отправили 60 тонн помощи бойцам

Накануне из Набережных Челнов отправили очередную, четвертую по счету в этом году шефскую помощь военнослужащим. На этот раз груз повезут сразу на трех грузовиках. Водители – защитники Отечества.

Один из них – военнослужащий с позывным Бугор из Владимира. Ему 49 лет, и он уже дедушка. Однако понянчиться с внуком пока не удается – с февраля 2024 года он находится на передовой. Говорит, пришла пора за Родину постоять.

«Наверное, самая радостная новость – то, что дочка замуж вышла. Было очень приятно понять то, что мы на правильном пути: раз мирная жизнь продолжается, значит, мы все правильно делаем», – поделился военнослужащий Бугор. Он смог позвонить дочери и пожелать ей счастья и любви.

Сегодня Бугор вместе с боевыми товарищами приехал в Челны, чтобы получить шефскую помощь.

«Поддержка очень чувствуется, помогают. Спасибо большое всем. Приходят посылки, от детей поздравления. Чувствуется поддержка, и на душе становится лучше», – отметил военнослужащий с позывным Барс.

«Просто письмо ребенка – это тоже приятно. Не обязательно дорогие вещи. Главное, чтобы от души. Обстановка боевая, все держимся, работаем», – добавил военнослужащий Вампир.

Челнинские предприниматели собрали более 60 тонн груза для полка № 1233 и медико-санитарного батальона. В составе помощи – пиломатериалы для возведения и обустройства блиндажей, а также другие необходимые вещи.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул: «Наш народ и нашу армию победить невозможно, потому что у нас не на словах, а на деле есть взаимовыручка, взаимопонимание и поддержка. И не только грузом, который мы отправляем, но и людьми, которые пришли на отправку этого груза», – отметил градоначальник.

С начала специальной военной операции это уже 33-я по счету отправка шефской и гуманитарной помощи. Но челнинцы останавливаться не собираются – они будут поддерживать бойцов до Победы.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.