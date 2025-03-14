«Настрой боевой»: 26-летний боец СВО и отец пятерых детей встретился с главой Нурлата

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев провел встречу с бойцами СВО, прибывшими в отпуск. В теплой, душевной обстановке собрались представители «Боевого братства», фонда «Защитники Отечества» и военкомата района.

Дамир Ишкинеев лично поприветствовал каждого военнослужащего, выразив глубокую признательность за их мужество и стойкость.

«Ваш героизм вдохновляет нас. Мы гордимся вами и вашими подвигами. Вы — настоящие патриоты, защищающие не только страну, но и будущее наших детей», – сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Бойцы рассказали о военных буднях и текущей ситуации на передовой. Командир группы эвакуации и подвоза с позывным Мутный отметил, что служит с 2022 года, начинал в батальоне «Алга», а сейчас выполняет боевые задачи на Донецком направлении.

«Настрой боевой, уверенно идем к победе, — поделился 26-летний многодетный отец пятерых детей. — Поддержка района важна для нас, особенно моральная. В один из визитов на передовую я вручил Дамиру Азатовичу именной шеврон нашего полка».

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

В рамках встречи бойцов Мутного и Хасана торжественно приняли в ряды «Боевого братства», руководитель организации Зиннур Мутагиров вручил им удостоверения. В знак признательности боец Роберт из Курманаева преподнес Дамиру Ишкинееву памятный подарок, а поддержали его словами благодарности и другие участники встречи.

Глава района заверил военнослужащих, что их семьи всегда будут находиться под надежной защитой.

«Мы делаем все возможное, чтобы ваши близкие чувствовали нашу заботу и поддержку», - отметил он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Такие встречи придают нам силы. Нам всем нужна одна победа, и она обязательно будет за нами», — подытожил боец под позывным Матрос.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой