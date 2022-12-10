«Настоящий человек»: мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким врача Зотова

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выразил соболезнования родным и близким врача Николая Зотова, который погиб в ДТП на территории Воронежской области.

«Трагически прервалась жизнь челнинца Николая Зотова — он был призван в Вооруженные силы страны по мобилизации. Сегодня он погиб в дорожно-транспортном происшествии. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича Зотова», — отметил Магдеев.

На сессии Горсовета, которая состоялась два дня назад, мэр рассказал о докторе Зотове. Тогда врач отчитался, что машины для перевозки легкораненых бойцов доставлены до определенного пункта назначения.

«В эти трагические моменты разделяем тяжесть утраты... Светлая память о Николае Зотове навсегда останется в наших сердцах. Он был настоящим человеком и достойным сыном Отечества», — подчеркнул Магдеев.