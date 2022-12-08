«Вы видели плачущего десантника?»: Магдеев рассказал, как Челны помогают участникам СВО

В Набережных Челнах прошла сессия Горсовета, на которой озвучили прогноз социально-экономического развития города и рассмотрели вопросы бюджета. В повестке под пунктом «Разное» мэр Наиль Магдеев рассказал, как Автоград помогает бойцам на передовой и семьям воинов, оставшимся в Татарстане.

В Набережных Челнах на сессии Горсовета озвучили прогноз социально-экономического развития города и рассмотрели вопросы бюджета Фото: nabchelny.ru

Из 44 депутатов Горсовета на заседании присутствовали всего 27. Ряд народных избранников отсутствовали по уважительной причине — из-за болезни, уточнил в начале заседания мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Достаточно много наших коллег болеет ОРВИ и коронавирусом. Напоминаю: и та и другая болезнь никуда не ушли, — отметил глава города. — Я просил бы собственное здоровье и здоровье своих коллективов сохранить. Здесь находится ряд руководителей коллективов. Необходимо проводить вакцинацию и соблюдать другие профилактические меры».

Магдеев подчеркнул, что каждый человек нужен семье, своим родным и близким, коллегам по работе. «Мы уже неделю на планерках обсуждаем этот вопрос. Даже по срезу видим ситуацию — из 44 человек столько болеет», — отметил он.

Наиль Магдеев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая проходит в преддверии Нового года Фото: nabchelny.ru

«Увидеть блеск в глазах ребят — это дорогого стоит»

На заседании Магдеев рассказал, что под Новый год исполнит мечты трех юных челнинцев: подарит смарт-часы, музыкальный инструмент и планшет. Градоначальник призвал всех желающих последовать его примеру и присоединиться к всероссийской акции «Елка желаний». Дерево с заветными мечтами детей было установлено в холле мэрии Автограда.

«Как говорят, Бог любит троицу, — сказал Магдеев, доставая из кармана пиджака фанты с заветными желаниями ребят. — Достану то, что положил поближе к сердцу. Прошу обратить внимание всех, кто прошел мимо елки в холле. Это не просто елка, а „Елка желаний“. Новый год для детей — особенный праздник».

Также градоначальник отдельно выделил детей с ограничениями по здоровью. «Новый год — то время, когда могут исполниться их желания. И мы, взрослые, публичные люди, депутаты Горсовета, можем эти желания исполнить. У меня просьба — выполнить эти желания поближе к Новому году. Увидеть блеск в глазах ребят — это дорогого стоит», — сказал он.

Магдеев поздравил с наступающим Новым годом, вручил 100 тыс. рублей и подарки от города супруге мобилизованного, который проходит боевое слаживание в Казани Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева

«Когда 100 тыс. рублей даешь, это лучше всяких слов работает»

Наиль Магдеев поблагодарил депутатов за помощь семьям мобилизованных и участников спецоперации. Он напомнил, что из Набережных Челнов в зону специальной военной операции уехало более 1 тыс. человек.

«Многие из вас реально вовлечены в процесс. Большинство челнинских парней уже выполняют свой воинский долг, находятся на передовой, непосредственно в зоне боевых действий. Мы об этом знаем, направляем туда помощь, — отметил Магдеев. — Провожая от ДК „Энергетик“ наших парней, мы обещали им поддерживать и заботиться о семьях».

Градоначальник поручил депутатам обратить особенное внимание на детей мобилизованных граждан, участников спецоперации, добровольцев.

Также он сообщил, что перечислил 100 тыс. рублей супругам мобилизованных земляков, которые уже родили ребенка или находятся в положении. Магдеев призвал других депутатов Горсовета также оставаться «вовлеченными в процесс». Он сообщил, что на учете в женской консультации Автограда числятся 28 жен призванных из запаса.

«Из 28 женщин, которые получают 100 тыс. рублей, я могу сказать, что 100 тыс. – мои. Это, может быть, небольшие деньги. Но я получаю заработную плату и считаю, что премия, которую мне, может быть, дадут к Новому году, пойдет именно на помощь. Та семья — такая же, как и моя семья, — нуждается в поддержке», — сказал Магдеев.

Мэр отметил, что рождение ребенка — важное событие для семьи, но многие отцы не могут встретить жен из роддома, поскольку находятся в зоне специальной военной операции.

«И поэтому наша задача — поддержать. И не только красивыми словами и подарками. Когда 100 тыс. рублей даешь, это лучше всяких слов работает. Мы вручаем деньги и говорим: „Это наша поддержка“», — подчеркнул глава города.

По словам Магдеева, деньги на помощь семьям выделяются не из бюджета. «Вы, наверное, заметили, что в бюджете этих денег нет. Мы работаем с нашими партнерами, предприятиями, организациями, учреждениями. У нас есть городской фонд, куда перечисляем деньги, в том числе и личные», — пояснил градоначальник.

Мэр напомнил трогательный случай, который произошел на прошлой неделе во время выписки новорожденного мальчика в роддоме Челнов. Отцу малыша по этому поводу дали сутки, чтобы вернуться в Автоград и повстречаться с семьей.

«Высокий, красивый десантник. Ему, наверное, еще тридцати лет нет. Как говорят: косая сажень в плечах. Здоровый такой. А он взял и расплакался, увидев своего сына. Чувства такие... непростые... Кто видел плачущего десантника? Я не видел. Думаю, то, что мы делаем, все абсолютно правильно. И я вынужден еще раз об этом сказать. Если у нас есть возможности, в том числе и финансовые, нужно поддержать», — заявил Магдеев.

С майдана парка «Прибрежный» сегодня была направлена очередная партия шефской помощи: три вездехода «УАЗ», теплая одежда, медикаменты, продукты питания Фото: nabchelny.ru

«Вопрос для разведки за 10 млн рублей решили за сутки»

Помимо выплат женам мобилизованных за рождение ребенка из городского фонда были закуплены три автомобиля «УАЗ» для военнослужащих, призванных в зону СВО. Доктор фонда Николай Зотов, который в это время находится на передовой, отчитался, что машины доставлены воинам.

«Он вчера вечером мне прислал видеосообщение, что машины дошли в войсковую часть в районе Сватово. Эта техника нужна для перевозки легкораненых бойцов, инвентаря, оборудования», — разъяснил мэр.

Средства из городского фонда также расходуются на закупку квадрокоптеров и технических средств для разведки. Об этом градоначальника попросил начальник службы разведки Кантемировской дивизии подполковник Айрат Имамиев.

«Этот вопрос мы решили за сутки. Выделили 10 млн рублей. Он тоже прислал видеообращение от разведчиков, что Набережные Челны помогли с закупкой всех необходимых устройств. Процесс не останавливается. Если мы власть на местах, то обязаны применять власть на благо людей», — заключил Магдеев.

Очередную партию гуманитарного груза планируют направить из Набережных Челнов в Лисичанск 20-25 декабря Фото: nabchelny.ru

«Горячее питание в зимний период — это вопрос жизни и смерти»

Еще на заседании озвучили решение оставить в Лисичанске на четыре месяца челнинскую группу волонтеров во главе с Рустамом Гатиным, которая обеспечивает горячим питанием около 5 тыс. жителей подшефного Татарстану города.

Сегодня челнинцы обеспечивают едой десять пунктов горячего питания. «На месте было принято решение оставить группу на всю зиму — декабрь, январь, февраль и март. Погода там ужасная, пронизывающий ветер, через пять минут можно промерзнуть до костей. А в городе проблемы с отоплением, газом, водой», — сообщил он.

По словам мэра, сейчас в Лисичанске «сложная ситуация, если не сказать больше». Он воочию убедился в этом во время командировки в начале декабря.

«Вы знаете из СМИ, какие бои прошли за город Лисичанск. С обеих сторон работала артиллерия, реактивные системы залпового огня. Подавляющее большинство объектов экономики разрушено. Артиллерийские обстрелы, ракетные удары повлияли на положение дел в социальной сфере. Поэтому наша помощь оказалась вовремя. Горячее питание в зимний период особенно необходимо для маленьких детей. Это вопрос жизни и смерти», — поделился он впечатлениями.

Очередную партию гуманитарного груза планируют направить из Набережных Челнов в Лисичанск 20-25 декабря. Это будет третья по счету такая партия из Автограда.

Наталия Кропотова: «В этом году социально-экономический прогноз сформирован в условиях неопределенности развития экономики, которая во многом зависит от геополитических факторов» Фото: nabchelny.ru

«Экономика во многом зависит от геополитических факторов»

На сессии Горсовета Исполком Набережных Челнов представил прогноз по основным макроэкономическим показателям на 2023-2025 годы. Цифры озвучила замруководителя Исполкома Наталия Кропотова.

«В этом году социально-экономический прогноз сформирован в условиях неопределенности развития экономики, которая во многом зависит от геополитических факторов», — отметила докладчица.

По ее словам, валовой территориальный продукт города по итогам 2022 года составит 331 млрд рублей, или 98,5% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. В 2023 году ожидается рост всего в 0,1% (344 млрд рублей). В 2024 и 2025 годах — в 0,4% (359 млрд рублей) и 0,8% (374 млрд рублей), соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре экономики занимает промышленность. По оценке текущего года, индекс промпроизводства составит 98%, или 593 млрд рублей. При этом 2021 год город закончил со значительным ростом — 122%. На предстоящие три года Челны не ждут восстановления до такого уровня. Экономический блок прогнозирует рост на 0,8%, 2% и 2,5% в 2023, 2024 и 2025 годах.

Доля ПАО «КАМАЗ» в общем объеме отгруженной продукции составляет 40,7%. В 2023 году КАМАЗ планирует выпустить не менее 40 тыс. грузовых автомобилей. Объем промпродукции составит 248,6 млрд рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в 2022-м равняется 64,4 млрд рублей, или 96,2% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В следующие три года город рассчитывает на небольшой, но все же прирост — в 0,2% (67,2 млрд рублей), 1% (70,5 млрд) и 1,4% (74,4 млрд).

Наиль Магдеев: «Экономика Набережных Челнов встроена в мировую экономику, и, формируя экономический прогноз на 2023 год, мы эти вызовы учитываем» Фото: nabchelny.ru

«Формируя экономический прогноз на 2023 год, мы все вызовы учитываем»

Мэр Челнов Наиль Магдеев, оценивая экономический прогноз на 2023 год, отметил, что цифры могли быть и лучше. Но даже при таком раскладе прогноз неплохой.

«Пока мы с предприятиями, с КАМАЗом глядим в 2023 год, мы видим такие параметры. Как все сложится — жизнь покажет. Мы тоже не думали в 2021 году, принимая прогноз социально-экономического развития, что нас будет ожидать в действительности. Поэтому и прогнозы были у нас достаточно серьезные, в том числе и по КАМАЗу», — прокомментировал ситуацию глава города.

По словам Магдеева, никто не ожидал, что «так называемые партнеры и друзья» уйдут из страны «в угоду политическим амбициям». Мэр имел в виду сворачивание бизнеса в России многими западными компаниями после начала специальной военной операции.

«Случилось то, что случилось. Партнеры из недружественных стран ушли. Экономика Набережных Челнов встроена в мировую экономику, и, формируя экономический прогноз на 2023 год, мы эти вызовы учитываем. С каждым предприятием отработали, с резидентами ТОСЭР тоже. Ни один резидент — ни российский, ни иностранный — из города не ушел. Мы создали условия для всех, кто приходит. Трудно представить, что было бы без этих рабочих мест», — подытожил мэр.

По словам главы города, уже принято решение о проектировании школы на 1,5 тыс. мест на Орловском поле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тагир Зайнуллович, быстрее строй мост!»

Наиль Магдеев отметил, что оптимизм в социально-экономическом развитии города вселяет ситуация в строительном блоке. Все национальные проекты и республиканские программы в прогнозе и бюджете региона сохранились.

Так, например, к 1 августа 2023 года, то есть меньше чем через девять месяцев, в 34-м микрорайоне Набережных Челнов должна появиться еще одна школа.

По словам главы города, уже принято решение о проектировании школы на 1,5 тыс. мест на Орловском поле. Это образовательное учреждение станет восьмым по счету, построенным за последние годы.

«Так что, Тагир Зайнуллович [Сунгатуллин], быстрее строй мост! — обратился Магдеев к депутату Горсовета и гендиректору ООО «РБР 16», — раскрывай Московский проспект с продолжением. Задачи остаются те же самые — пополнять бюджет и активно участвовать во всех федеральных и республиканских программах. По-другому быть не может».

Магдеев также напомнил, что Президентом РТ Рустамом Миннихановым на прошлой неделе было принято решение о строительстве городской больницы № 5 и о продолжении ремонта инфекционной больницы — дополнительно в этом году выделяются деньги на блок «Г».

«Мы в декабре должны выйти и параллельно строить два блока, Александр Николаевич (Николаев — глава Горздрава, — прим. Т-и). И приступить к проектированию в окончательном варианте нового здания 5-й горбольницы. Планов громадье. Работать надо!» — поручил Наиль Магдеев.