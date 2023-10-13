Минтруд Татарстана объяснил причину дисбаланса спроса и предложения на рынке труда

Фото: © «Татар-информ»

Предприятия и организации Татарстана нуждаются в квалифицированных кадрах, а большинство безработных в основном — неквалифицированные работники. Кроме того, некоторые предприятия и организации ищут работников с опытом, но предлагают низкую зарплату. Об этом «Татар-информу» рассказал в пресс-службе Минтруда Татарстана.

«Чтобы изменить ситуацию, в республике необходимо развивать программы, направленные на повышение квалификации и переподготовки людей. В республике уже не первый год реализуется мероприятия федерального проекта „Содействие занятости“ национального проекта „Демография“ по обучению граждан. Основной задачей при реализации федерального проекта является повышение эффективности обучения, оцениваемой по доле занятых в общем числе завершивших обучение», — сообщили в Минтруде Татарстана.

Республика входит в число активных участников проекта «Содействие занятости», в регионе уже прошли обучение 3,7 тыс. человек. Кроме того, по мнению специалистов Минтруда РТ, в регионе необходимо популяризовать работу на производстве.

«Сегодня идет конкуренция за работника, и соответственно здесь важна роль работодателя, что он может предложить соискателю: уровень заработной платы, социальный пакет, перспективы карьерного роста, решение жилищных вопросов», — добавили в Минтруде РТ.

Так, к примеру, ООО «Бахетле-1» ищет водителя автомобиля с пятилетним опытом работы на зарплату в 19,5 тыс. рублей. А ООО «Мебельная компания модуль» — маляра с опытом работы от одного года на зарплату в 25 тыс. рублей. Такие вакансии будут неконкурентными на рынке труда и найдут очень мало откликов от соискателей, считают в ведомстве.

Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется в рамках национального проекта «Демография» на основании указа Президента России Владимира Путина.