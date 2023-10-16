Минэкономики: На рынке труда Татарстана наблюдается рекордно низкий уровень безработицы

На рынке труда в Татарстане в этом году наблюдается рекордно низкий уровень зарегистрированной безработицы —менее 5,5 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Государственного Совета республики по государственному строительству и местному самоуправлению.

В настоящее время работодателями республики предлагается более 44 тыс. вакансий. Кроме того, сокращается количество иностранных трудовых мигрантов, рассказал спикер.

«В этой связи еще большую значимость приобретают мероприятия по повышению кооперации предприятий с образовательными организациями для максимального трудоустройства выпускников, а также реализация программ по повышению производительности труда, в том числе в части внедрения новых технологий, автоматизации и роботизации, замещающих ручной труд», — отметил Пелевин.

По его словам, в следующем году планируется рост реальной заработной платы на 2,4%. Первый замминистра экономики также попросил обратить внимание на организации, где заработная плата значительно ниже средней по отрасли и району.