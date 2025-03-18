«Наши военнослужащие проявили невероятную стойкость»: Магдеев навестил бойцов в госпитале

На прошлой неделе мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вместе с заместителем премьер-министра РТ, Полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным и депутатом Госдумы Русланом Гаджиевым посетил госпиталь Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. О своей рабочей командировке градоначальник рассказал на аппаратном совещании в мэрии.

Делегация побывала в хирургическом отделении, встретилась с ранеными военнослужащими, проходящими лечение, и поблагодарила их за мужество и отвагу при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

«Наши военнослужащие проявили невероятную стойкость. Мы встретились с земляками – челнинцами, татарстанцами. Долго общались, обсуждали их дальнейшее лечение и реабилитацию. Нам важно поддерживать их не только словами благодарности, но и реальной помощью», – отметил мэр.

Военно-медицинская академия – один из крупнейших военных медцентров страны, объединяющий госпиталь и учебные подразделения. Здесь работают ведущие специалисты в области военной медицины, и уже давно сложились партнерские отношения между академией и челнинскими медучреждениями.

«Мы договорились с генерал-лейтенантом Евгением Крюковым о дальнейшем взаимодействии. Важно организовать качественную медицинскую помощь для наших военнослужащих, в том числе реабилитацию после ранений», – подчеркнул Магдеев.

В ходе визита обсуждалась возможность направления челнинских военнослужащих в Военно-медицинскую академию для углубленного лечения и диагностики. В то же время в городе планируют усилить работу собственного госпиталя ветеранов войн.

«Наступает время масштабной реабилитации наших бойцов. Наш госпиталь ветеранов войн создан именно для этого. Мы проработаем систему медицинской поддержки, чтобы каждый, кто нуждается в лечении, получил его в полном объеме», – заявил мэр.

Наиль Магдеев также сообщил, что в ближайшее время посетит челнинский госпиталь, чтобы детально обсудить с его руководством все аспекты предстоящей работы.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.