Наша сила – в единстве: почему в Татарстане решили обновить Концепцию национальной политики

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил новую редакцию Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан (далее – Концепция). Почему этот стратегический документ решили обновить и в чем состоят ключевые изменения – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Назревшие изменения

Древнегреческий философ Гераклит Эфесский считал, что «все течет, все меняется». Со времени утверждения первой Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан прошло ни много ни мало 18 лет, а это по российским меркам довольно большой срок для фундаментальных изменений в такой сфере, как национальная политика.

Дело в новых вызовах, стоящих перед Республикой Татарстан и населяющими ее народами. Первая Концепция, принятая в июле 2008 года, отражала реалии своего времени и, что уж говорить, со временем устарела, несмотря на то что ее периодически пытались актуализировать точечными правками. Поэтому глобальное обновление Концепции, безусловно, назрело и вылилось в новую редакцию этого стратегического документа.

Синхронизация с российской Стратегией

Одна из самых веских причин изменений татарстанской Концепции – существенное обновление Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, вступившей в силу 1 января 2026 года и рассчитанной до 2036 года (далее – Стратегия). Изменения в стратегическом документе федерального уровня неизбежно повлекли за собой синхронные изменения в региональных документах.

Главное изменение российской Стратегии заключается в смещении фокуса на вопросы национальной безопасности, защиту исторической правды и прямое противодействие внешним идеологическим угрозам. Во многом это связано с началом СВО и жестким противостоянием с Западом, уже приведшим к серьезным геополитическим изменениям. Так, например, в тексте новой Стратегии официально зафиксировано вхождение в состав России новых регионов.

Национальная политика в России теперь официально рассматривается как часть системы обеспечения национальной безопасности страны. Социальное благополучие граждан и межнациональный мир напрямую увязаны с защитой суверенитета государства. В перечень задач впервые включены пункты о системном противодействии русофобии, неонацизму, расизму и ксенофобии. Документ также содержит положения о противодействии попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны и умаления подвига советского народа.

Кроме того, в новой российской Стратегии значительно усилен акцент на сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей и культуры межнационального общения.

Все эти изменения российской Стратегии легли в основу обновленной Концепции Татарстана. Таким образом, можно говорить о синхронизации двух документов.

Для чего нужна Концепция

Концепция государственной национальной политики в Республике Татарстан является документом, определяющим цели, принципы и приоритетные направления государственной национальной политики в республике, а также механизмы ее реализации. Иными словами, это стратегический документ, который формирует единые подходы к национальной политике для органов власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества.

И здесь действительно есть над чем работать.

«Вместе с тем в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений имеются риски, обусловленные появлением новых вызовов и угроз, связанных с проявлениями русофобии, неонацизма, фальсификации истории, насаждением чуждых российской нации идеалов и ценностей, усилиями недружественных иностранных государств по дестабилизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений», – говорится в пункте 17 Концепции.

О татарстанской модели

Согласно новой Концепции, главная цель национальной политики в Татарстане – сохранение единства многонационального народа республики при сохранении этнокультурного и языкового многообразия, что должно обеспечивать устойчивое развитие региона, а также социальную и экономическую стабильность.

Исторически на территории современного Татарстана сложился особый тип сообщества, характеризующийся позитивным характером межнациональных и межрелигиозных отношений.

В Татарстане традиционно сохраняются веротерпимость, межнациональное согласие, добрососедство и сотрудничество. Это и есть та самая «татарстанская модель» мирного сосуществования народов, которая давно известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Именно опора на эту традицию позволяет нейтрализовать влияние радикальных тенденций и противостоять проявлениям экстремизма.

В этой формулировке главной цели новая Концепция заметно отличается от прежней редакции. Ранее документ содержал множество разрозненных целей – от «укрепления общероссийского национального согласия» до «успешной социальной и культурной адаптации иностранных граждан». В результате возникал эффект определенного «распыления».

Изменения в оценке угроз

В предыдущих версиях Концепции среди основных угроз назывались «религиозный экстремизм, терроризм и распространение нетрадиционных религиозных идей». В новой редакции акценты изменились: теперь в центре внимания – противодействие русофобии, экстремизму и агрессивному национализму.

Еще одно существенное изменение связано со смещением фокуса на защиту традиционных ценностей и усиление молодежной политики. Главная задача – формирование у молодого поколения представлений о единстве многонационального народа России и защита исторической правды.

В числе приоритетов Концепции впервые четко закреплено «укрепление гражданского единства на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей». Ранее подобный акцент в документе отсутствовал.

Большой татарский мир

Приоритет в Концепции отдается не только общероссийским традиционным ценностям, но и вопросам сохранения, развития и приумножения этнокультурного достояния татарского народа вне зависимости от территории проживания. Здесь отчетливо просматривается идея «Большого татарского мира» без границ.

Сегодня на территории Татарстана проживает менее трети всех татар мира, что объективно требует учета интересов татар, проживающих за пределами республики. При этом сам Татарстан в Концепции позиционируется как духовный и этнокультурный центр татарского народа.

В документе подчеркивается, что Татарстан является полиэтничной республикой, где исторически проживают представители более 175 национальностей, а крупнейшими народами остаются татары и русские. При этом в Концепции отдельно оговаривается необходимость сохранения языков, культур и традиций всех народов республики.

«Сохранение и поддержка языков, культур и традиций представителей всех народов, проживающих в Республике Татарстан, этнокультурного и языкового многообразия, укрепление духовной общности проживающих в ней народов», – так формулируется один из приоритетов новой Концепции.

Что должна дать новая Концепция

В документе отмечается, что по итогам социологических опросов 2025 года положительно оценивают состояние межнациональных отношений 86,5% жителей республики, межрелигиозных отношений – 84,2%, а около 90% жителей не сталкивались с дискриминацией по национальному, языковому или религиозному признаку. Уровень общероссийской гражданской и татарстанской идентичности составляет 86%.

Это очень высокие показатели, которые, безусловно, важно сохранять. По сути, новая Концепция направлена именно на то, чтобы удержать и укрепить достигнутый уровень межнационального и межконфессионального согласия – ту самую «татарстанскую модель», ставшую визитной карточкой республики.

Сохранение этих исторических традиций и должно стать своеобразной прививкой против любых проявлений русофобии, татарофобии и других националистических фобий. Наша сила – в единстве, и это, пожалуй, главное богатство Татарстана.