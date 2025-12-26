Этнолог Тишков: «Татарстан стал примером стабильности и межнационального согласия»

Как формируется идентичность татар в многонациональной России и какое место в этом процессе занимает Татарстан? В интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову историк и этнолог Валерий Тишков рассказал о гражданской и этнической самобытности региона и ее значении для страны. Мы публикуем третью, заключительную часть беседы.





Валерий Тишков рассказал о гражданской и этнической самобытности Татарстана и ее значении для страны

Татарстан в 90-е годы как пример стабильности и мудрого руководства

Как вы оцениваете роль Татарстана в поддержании единства России и противостоянии различным дестабилизирующим влияниям? Что уже делается, а что еще предстоит?

Так сложилась судьба, что я с 1992 года, с момента начала переговоров между федеральной властью и властями Республики Татарстан, принимал участие в этих процессах и даже в какой-то мере возглавлял переговорную группу вместе с Геннадием Бурбулисом.

Группу от Татарстана возглавлял Василий Лихачев вместе с Рафаэлем Хакимовым. У меня недавно даже нашлись фотографии с дачи Сталина в Подмосковье, где проходил очередной раунд переговоров. Это был очень непростой период.

Надо отдать должное, конечно, Минтимеру Шаймиеву (Первый Президент РТ, ныне Государственный Советник РТ, – прим. Т-и) – его, если хотите, мудрости и сдержанности. И, наверное, Борису Ельцину тоже, потому что между ними был определенный, так сказать, тандем.

Те ранние годы были трудными. Была попытка «раскачать» Татарстан, а внутри республики наблюдалось движение за радикальное самоопределение. Это был очень сложный период – первая половина 90-х была крайне напряженной, пока в 2000 году второй раунд Чеченской войны не завершился победой федеральной власти.

Но все-таки после 1994 года, когда были заключены договоры о разграничении полномочий, ситуация здесь принципиально изменилась.

Конечно, были корректировки полномочий и так далее, но все-таки Татарстан сыграл огромную позитивную роль с точки зрения успешного развития: несмотря на трудности, здесь появился частный бизнес с социальными функциями, государственное управление было очень компетентным, трудолюбие народа – явным.

Понимаете, не было погони за тем, чтобы «урвать».

Тем не менее пример успешного управления, обеспечения гражданского мира и согласия здесь был. Были открыты храмы, приведены в порядок культурные объекты. Сегодня это пример межконфессионального мира и согласия Татарстана – очень позитивный момент для всей страны. Когда две мировые религии веками без войн и конфликтов уживаются на одной территории, это дорогого стоит.

Правда, вариант ислама здесь такой, который мы называем евроисламом с умеренным толком. Он не такой радикальный, как в некоторых частях арабского мира, но это все равно ислам – достаточно жесткая религия, которая осуждает выход или переход, имеет жесткие жизненные правила. И тем не менее эти две религии уживаются, не влияя болезненно на семейный уклад, брачное поведение или одежду.

Это чрезвычайно важно.

Эти примеры перевешивают любые дискуссии и напряженность 90-х годов. Сегодня мы можем говорить о современном периоде – это мощный позитивный опыт, который проявляется и на международной арене. Форумы, которые проходят в Казани, играют огромную роль для всей страны: от WorldSkills до экономических форумов, БРИКС и спортивных соревнований.

Татарстан фактически стал после Москвы и Петербурга третьей столицей с точки зрения международной трибуны, что очень важно для имиджа страны в мире, особенно в азиатских странах с поликонфессиональным населением. Для нас Татарстан в какой-то мере зачастую выступает как умиротворительный фактор в отношениях с некоторыми странами и регионами.

Мы себя видим как окно России в Исламский мир.

Ну да. Но даже больше – и в Европу тоже, порой Казань легче воспринимается и легче принимает, чем другие наши центры.

Русские и россияне: где проходит грань идентичности

И еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить. Может, она не так широко звучит, но есть достаточно широкий круг людей, которые продолжают об этом дискутировать – про «русских» татар.

Для меня это очень важный вопрос, я бы сказал, животрепещущий для моей собственной эволюции как ученого и как гражданина. Некоторые даже считают меня теоретиком российскости – особенно крайние националисты шовинистического толка, которые действуют якобы от имени русской нации или русского народа, составляют списки «врагов русского народа» и так далее. Сейчас этот накал в противостоянии мнений спал, нет такой остроты, но было время, когда в этих списках фигурировала моя фамилия как теоретика российскости, который хочет всех нас переделать в россиян.

Да, сегодня таких радикалов меньше, их влияние меньше, чем еще четверть века тому назад. Но все равно есть известные политики и государственные деятели. Например, зампредседателя Госдумы Петр Толстой считает слово «россияне» чуть ли не поганым и предлагает от него отказаться.

Ну а тогда, скажем, Пушкин что? «Измена, гибель россиян на лоне мстительных грузинок…». Он что, после Ельцина, что ли, написал свой «Кавказский пленник»? А Карамзин, а Ломоносов, которые понятия «российский народ» и «россияне» уже активно использовали. У меня есть книга «Российский народ. История и смысл национального самосознания» (2013), где я прослеживаю историю понятий «русский» и «российский» и их дихотомию.

Дистанция между этими понятиями на самом деле небольшая, примерно, как между англичанами и британцами: есть «British people» и «English». Так и у нас: есть русские как основное население государства и, я так ее называю, общность с сердцевинной для страны культурой с точки зрения языка, веры и традиции. Без русских нет России, но и без России нет русских. Это не взаимоисключающие понятия: не нужно ставить выбор «ты русский или ты россиянин». Я русский и россиянин одновременно.

«Россиянин» – это моя идентичность по государству, с которым у меня есть правовые отношения, зафиксированные в паспорте: я пользуюсь правами, имею обязанности. Это первично – гораздо важнее, чем просто принадлежность к этнической группе, потому что гражданство дает мне социальную защиту: пенсию, бесплатное образование, возможность поступить в институт, поддерживаемые государством театральные или музыкальные училища, защиту от внешних угроз. Ни одна этническая общность и ни одна компания этого не могут дать.

Это не значит, что каждый должен говорить: «Я прежде всего россиянин». Может быть, прежде всего я мусульманин или татарин. Опросы показывают, что в республиках примерно 50 на 50: кто-то ставит на первое место этнонациональную и региональную идентичность – я татарин или татарстанец. Но сразу же следом идет страновая, общегражданская идентичность. Именно эту форму идентичности я называю национальным самосознанием российского народа. В целом по России преобладает как первичная идентичность «я россиянин, гражданин РФ». В этом нет никакой приниженности других форм личностного и коллективного самосознания.

Дело в том, что в советское время слово «Россия» ушло из названия страны. В 20-е годы, когда государство переименовали в СССР, слово «Россия» исчезло, появился «советский народ». Он в какой-то мере стал историческим продолжением российского народа. А понятие «российский народ» и термин «россияне» были особенно актуальны с Петра Первого, Ломоносова, Карамзина и Пушкина.

Это связано с развитием империи?

Ну да, можно и так сказать. Дело в том, что понятие «русский» тогда имело несколько другой смысл. «Русский» означал прежде всего «православный». Понимаете, тогда не было чисто этнического значения.

Более того, русскими называли всех восточных славян: великороссов, то есть нынешних русских, малороссов (нынешних украинцев) и белорусов. Также русскими становились и те, кто принимал православие, хотя это не было всеобщей нормой.

Теперь, что касается вашего вопроса, принижает ли понятие «россиянин» русскость и можно ли сделать всех русскими. Некоторые говорят: «Да, мы все русские». И действительно, на передовой, например, офицер в СВО – прежде всего русский офицер. Мы говорим «русский балет», хотя среди балетных постановщиков и танцоров много представителей других национальностей. Например, Майя Плисецкая этнически – еврейка, Николай Цискаридзе – грузин.

Но здесь важен культурный смысл: «русская культура» – это русский язык, «русская литература» – тоже русский язык. Когда-то русский язык назывался великорусским или российским. У Ломоносова, кстати, есть «Российская грамматика» – он имел в виду русский язык. Названия менялись, но суть оставалась.

Соотношение «русский» и «россиянин» в культурном смысле всегда было частично синонимичным. У Петра Струве и других мыслителей конца XIX века существовало понятие «большая русская нация», подразумевающее российскую нацию. Понятие «российская нация» тогда было, но не так широко распространено, как сейчас, когда говорят о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации.

Поэтому я не вижу никакого принижения русскости в понятии «россиянин» или «российская нация». Некоторые думают, что для всего внешнего мира мы все «Russians». Но когда спрашиваешь, кого иностранец имеет в виду, – конечно, жителей России. Russian Federation – это не «Русская Федерация», а «Российская Федерация».

Соответственно, «Russians» не всегда надо переводить как «русские», это зависит от контекста – можно переводить как «россияне». Кстати, мидовский протокол рекомендует так и переводить. Например, дипломат говорит: «I wish Russia and the Russian people prosperity», – грамотный перевод будет: «Желаю России и российскому народу процветания».

Если переводчик переводит в данном случае как «русскому народу», немного некоторые съежатся – это не очень корректный перевод.

Кстати, татарском языке нет точного аналога слова «россиянин». Это тоже парадокс. То есть нет слова «житель страны», как, например, в немецком есть «Russe» или «Russländer».

Вы думаете, что нет перспектив, чтобы такое слово прижилось, но посмотрите на другие страны. Возьмем, например, Бразилию: страна очень разнообразная, с разными этническими и расовыми категориями, с кастовыми особенностями. Четверть населения – мулаты, есть смешанные категории. Но есть единое понятие «бразильцы».

В любой стране есть такие категории. Например, в Испании есть «испанцы» и есть «кастильцы» – по сути основной народ в этническом смысле. Язык испанский – это кастильский язык, но есть и общее понятие «испанцы». Поэтому, когда говорят о футболе, мы говорим «испанский футбол», хотя Барселона – столица Каталонии.

Для нас внешний мир кажется более упрощенным с этнической точки зрения: там все испанцы, французы, бразильцы, индусы живут.

У нас же ситуация сложнее: 193 народа. Я помню, когда СССР распался, один американец мне говорил: «Слушай, я не знал, что у вас в СССР столько разных народов, что вы распались на 15 государств! Я думал, вы все там советские». Понятие своей страны у нас более утонченное и детализированное, а внешний мир мы упрощаем – это тоже важно учитывать.

Я еще раз повторяю: я твердый сторонник того, что «россиянин» и «российский народ» – это основная категория. К сожалению, ее нет в Конституции. Когда вносились поправки, моя коллега-юрист мне сказала: «Валерий Александрович, время еще не пришло, подождите немного».

У нас есть «многонациональный народ Российской Федерации», но термин пришедший к нам из советского лексикона. Еще в 1992 году, когда писалась Конституция, мне Сергей Шахрай принес проект с замечаниями. Я предложил: «Первую строку переделать: мы – многонародная нация». Но тогда уже экономика, идеология и политическое устройство страны радикально переписывались, так что это решили отложить на потом.

Татары – это народ и нация

Давайте тогда уточним ваше видение народа и нации. Татары – народ или нация?

Это и народ, и нация. Нации – это не что-то внешнее, ее смысл определяется тем, кем себя считает общность, особенно элита, и это никто не отнимет.

Сравните с Канадой: там аборигенные индейские народы назвали себя «первыми нациями» и так зафиксированы в Конституции Канады. В ней прописано, что она состоит из англофонов, франкофонов и «First Nations»: это индейцы, эскимосы, все аборигенные народы. Но это не значит, что нет канадской нации.

То есть нации в смысле общегосударственной идентичности, как, например, американская, индийская, китайская нация и многие другие кто вошел в Организацию Объединенных наций. Но внутри этих стран могут быть историко-региональные или этнические сообщества, которые также пользуются данным популярным и влиятельным самообозначением.

В СССР же использование термина «нация» было строго ограничено этническими группами. Гражданское «Мы» называлось «советским народом» – мы были «советские люди», новая историческая общность.

На самом деле это был старый тип исторической общности под названием «российский народ», но его назвали «советский». И это была мощная идентичность – полиэтничная, общесоветская, если хотите. Нацией ее можно было бы назвать, но тогда термин «нация» жестко относился к этническим общностям.

После 1991 года мы стали продвигать понятие гражданской нации. Оно вошло в стратегию и сохраняется, хотя некоторые хотели бы убрать это из текста и говорить лишь о цивилизации – «русская цивилизация» или «российская цивилизация», а не национальное государство.

Я считаю, что Россия – это nation-state, национальное государство, как и Индия. Индийский национальный конгресс долгое время боролся за индийскую нацию, объединяя разнородное население. В Китае при всем многообразии 56 народов 90% составляют ханьцы, но нация – одна, китайская. Мы здесь в общем в тренде мирового подхода.

Все страны BRICS продолжают следовать своим вариантам проекта национального строительства (nation-building). Даже ЮАР после апартеида строит «радужную нацию» – многорасовую, объединяющую разные группы населения.

Россия по своему многообразию, глубокой истории, вкладу в мировую культуру может называться цивилизацией. Цивилизация российская основана на русской культуре и языке – это историко-культурное понятие, а не гражданско-правовое.

Итак, Россия и татары – и народ, и нация, а Россия – одна из крупных страновых цивилизаций евразийского типа.

Но есть еще одна дискуссия: есть те, кто популяризует идею, что главное – это генетическая история, что национальность определяется цветом кожи или гаплогруппой. Насколько это разумный подход в наше время, насколько он адекватен?

Он совершенно неадекватен. Этногеномика, которая упоминалась в том числе в некоторых наших трудах, сейчас почти не используется. После того как мы пообщались с генетиками, в том числе с лидерами исследований в провинциях, стало ясно: популяционная генетика, а не этногеномика, отражает сложные миграции и смешанные браки.

Например, в Москве Институт общей генетики им. Вавилова. Так вот, они сейчас термин этногеномика вообще не употребляют – они говорят о популяционной генетике. Популяции иногда могут условно повторять контуры этнической общности, хотя она мигрирует и ее границы очень подвижны в силу смешанных браков.

Да, популяции исторически вырабатывают некоторое сходство в генотипе, но границы этнической общности крайне подвижны. Климат влияет на расовые различия, но различия между человеком темной кожи и человеком белой кожи минимальны на генетическом уровне. Есть некоторые различия, связанные с мышечной структурой – например, у африканцев – но это не этничность.

Некоторые мои коллеги в институте приобрели анализатор и проверяли идеи о «запахе» представителей разных рас. Но на самом деле генетика на этничность влияет гораздо меньше, чем социальная среда, воспитание, образ жизни.

Мы знаем много людей с темной кожей, которые – гении. Но если ты вырос в трущобах, то хорошим баскетболистом ты станешь не потому, что у тебя «правильный» генотип, а если тебя хорошо кормили, ты вырос под два метра и попал в соответствующую среду.

Поэтому попытка привязать к каждой этнической группе некий «этнический генотип», особенно через гаплогруппы, – это в значительной степени коммерция. Заплатил, по-моему, 200–300 долларов – тебе сделали анализ и сказали: ты ближе к чеченцам или к кабардинцам. Особенно это популярно на Северном Кавказе: «у тебя чуть-чуть неандертальца, чуть-чуть кроманьонца». Это такая паранаучная история. Может быть, что-то там еще и найдут, но к этничности это не имеет прямого отношения.

Меня как-то спросили: а кто такой русский? Я ответил: тот, кто считает себя русским. Потому что, если определять по генотипу, у вас Пушкин не пройдет в русские, Карамзин не пройдет, да и все наши цари, представители династии, тоже не пройдут. А уж они-то были такими русскими!

Поэтому связывать генотип с этнической общностью не просто рискованно – я считаю это антинаучным. К сожалению, генетики в какой-то момент сильно увлеклись этим, но сейчас они выправляются, стали гораздо осторожнее и используют понятие «популяционная генетика».

Есть, конечно, исследования, связанные с некоторыми заболеваниями. Когда вы открываете инструкцию к лекарству и там написано: «действует особенно на представителей определенных этнических групп», дальше идут «монголоиды» и прочее. Но это не этничность, это расовая принадлежность, которая может влиять на восприятие некоторых лекарств или на предрасположенность к заболеваниям.

Я не хочу уходить в медицинские тонкости, но есть целое направление, которое учитывает расовые особенности в фармакологии. Например, почему в США рабы иногда жили дольше белых хозяев. Во Флориде, где было развито рабовладение, выходцы из Африки имели устойчивость к малярии – из-за серповидноклеточной анемии, которая вырабатывалась как защита от малярийного комара. Европейцы такой защиты не имели, болели и умирали, а рабы – нет, и продолжительность жизни у них иногда была выше.

Отсюда, кстати, и пошли некоторые мифы о «мягкости» эксплуатации рабского труда, но это уже отдельный сюжет.

Казанская школа этнологии и изучение русской культуры

Я еще хотел бы задать вопрос о кадрах. Мы с вами говорили о стратегии – как она реализуется и будет реализовываться. Но главный вопрос – есть ли специалисты с необходимыми знаниями. Есть тема подготовки профессиональных этнологов: в частности, Казанский федеральный университет готовит такие кадры, появилась первая Казанская школа молодых этнологов. Расскажите, в чем зерно этой профессии и насколько успешна казанская этнологическая школа?

Зерно профессии, как сказал Минтимер Шарипович, – в умении любить и уважать друг друга. Любовь к другому, к инаковости, лежит в основе профессиональной этики. Тебе должны быть интересны другие люди. Человек от природы не ксенофоб – наоборот, ему интересно: почему он другой, почему я не такой.

Это значит, что моя идентичность не строится на том, что – они другие, значит они враги. Хотя, история, конечно, знала и вражду, и негативные этнические стереотипы, и образы врага – на религиозной, расовой, языковой почве. Но это отдельные сюжеты.

Этнография – это гуманитарная, я бы сказал, гуманистическая наука. В отличие от социологии, она основана на методе включенного наблюдения: на максимально детальном изучении небольшой группы. Социолог может заполнить анкету, уехать, потом все обсчитать на компьютере – мусор заложил, мусор получил. Я ничего плохого о социологах не хочу сказать, они наши ближайшие партнеры, но метод другой.

Этнографу, как Миклухо-Маклаю, нужно пожить среди людей, понять их изнутри. Поэтому этнография – это мировая дисциплина. Сегодня она чаще называется этнологией или социально-культурной антропологией – в отличие от физической антропологии, которая изучает биологические различия и близка к генетике.

Эта наука у нас очень старая. В 1845 году, 180 лет назад, было создано Императорское Русское географическое общество, и с самого начала в нем существовало отделение этнографии.

Этнография вышла из географии, потому что старое понимание в XIX веке этнических групп (народов) было таким, как «виды человечества», по аналогии с видами природы. Поэтому и экспедиции, и кругосветные путешествия всегда включали этнографов-антропологов.

Наша страна освоила такие огромные пространства именно потому, что люди понимали, какие народы там живут. Екатерина II, если вспомнить, писала – то ли Руссо, то ли Вольтеру: «С моей страной не все просто. У меня в одном государстве десятки народов, и каждому надо шить свое платье». То есть нужны особые управленческие нормы.

Эта наука у нас отечественная, с большими достижениями, в том числе региональными. В Казанском университете была кафедра этнографии, ею заведовал знаменитый Николай Воробьев, потом – Евгений Бусыгин. Эту традицию ни в коем случае нельзя терять.

С 2008 года нам с коллегами из РГГУ удалось пробить антропологию и этнологию как самостоятельное направление высшего образования – наравне с историей, социологией, экономикой. Поэтому я не сторонник укрупнения кафедр, когда в одну структуру сливают все подряд – международные отношения, востоковедение, экономику и заодно этнологию. Мне кажется, это не идет на пользу.

Дисциплинарная строгость все-таки важна, при всем уважении к междисциплинарности. Междисциплинарность нельзя подменять вне-дисциплинарностью. А сейчас порой читаешь и не поймешь, в какой дисциплине работает ученый, каким он методом пользуется и прочее.

Казанская традиция хорошая: у вас прекрасный этнографический музей, хороший архив. Я сегодня вспоминал Бусыгина – 50 экспедиций за 50 лет, огромный материал по Поволжью. Русских изучали, ездили, собирали материалы.

Вы говорили, что сейчас особенно важно изучать русское население. На что нужно обращать внимание?

Во-первых, особенности. Во-первых, история – история расселения, формирования общности. Это очень важно, прошлое. Этнография во многом работает именно с прошлым: с тем, как складывались системы хозяйствования, что составляло основу жизнеобеспечения.

Затем – материальная культура: жилища, одежда, пища. Эти вещи, накопленные историческим опытом, важны и сегодня. Они важны сами по себе и важны для идентичности.

Это и духовная культура – обряды, традиции, обычаи, верования, ну и, конечно, вариант православия, который есть. И я уверен, что нет одинаковых русских, и группа, которая в Поволжье, конечно, отличается от поморов, от русских северного Кавказа, от казачества.

Важно изучать и современное состояние: уровень развития, этнополитические процессы, самоорганизацию, язык, языковое поведение. Как русские в Татарстане взаимодействуют с татарским языком – учат его или нет. Это трудная тема.

В русском языке есть татаризмы.

Да, безусловно. Татарское влияние на российскую культуру – это огромная тема: история, политика, военное дело. Но это отдельный разговор.

А с точки зрения этнологии – брачное поведение, семейный уклад, взаимодействие с другими народами. Можно взять за образец ваши исследования татар, мордву, другие народы. Да и о русских есть исследования, но в последние 30 лет занимались, все-таки, меньше. В центре внимания были татары, но свой вклад вы внесли. Изучать надо, но теперь нужен параллельный проект.

Он принесет пользу и для самочувствия русского населения, и для обогащения этнокультурного облика республики. Русская культура – мощная, со своей спецификой и огромным влиянием. Это очень интересный проект, и, если расширить его за пределы Татарстана, сделать межрегиональным, в сотрудничестве – было бы еще лучше. Мы сейчас будем работать над программой, я подумаю, как подключить коллег.

Мы ждем поручения президента – со дня на день. Там будет по результату моего выступления какая-то запись. И русская программа будет – министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков уже приходил в наш институт и спрашивал, чем мы занимаемся.

Речь идет о программе этнокультурной направленности. Все-таки эти последние 30 лет основной упор делался на, я не люблю слово «меньшинства», но скажем так, на нерусские народы.

А «русские» все деньги уходили на российское казачество. Казачество заслуживает поддержки, безусловно. Но есть еще русские центральных областей, мегаполисов, Русского Севера, Поволжья, Северного Кавказа.

Есть и совсем экзотические группы – устьинцы где-нибудь в устье Лены, потомки колымчан, смешанные сообщества. Русские – крупнейший народ мира, более 100 млн человек, и изучать его можно так же глубоко, как татар или любой другой народ.