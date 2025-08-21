Баксиков на фестивале добрососедства в Челнах: «Поддержка Родины радует и вдохновляет»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

20 августа в Набережных Челнах в парке культуры и отдыха поселка ГЭС прошел фестиваль добрососедства «Наш двор».

На праздник пришли жители микрорайона и гости города, а среди приглашенных были особые гости – Герой России Расим Баксиков, член Штаба общественной поддержки, экс-капитан ХК «Ак Барс» Данис Зарипов, член Штаба общественной поддержки Светлана Захарова и секретарь Набережночелнинского отделения «Единой России» Наиль Магдеев.

Фестиваль стал частью республиканской программы «Наш двор», которая за пять лет затронула почти полтора миллиона татарстанцев. Только в Комсомольском районе Набережных Челнов благоустроено 259 дворов 550 домов, а в этом году обновят еще 34 территории. В районе также построена универсальная спортплощадка, открыт бассейн, благоустроен пляж на набережной Габдуллы Тукая. А 1 сентября двери откроет новая школа в Замелекесье – на 1224 места.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал о дальнейших планах города. «Начать строительство нового крытого ледового дворца в микрорайоне Замелекесье. Нам не хватает искусственного льда. Мы хотим, чтобы дети занимались фигурным катанием», – отметил градоначальник.

О развитии спортивной инфраструктуры в Челнах добавил и знаменитый хоккеист, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

«Также подтвержден ремонт старого ледового дворца, который сейчас находится в нерабочем виде. В следующем году его планируется отремонтировать и также для того, чтобы дать еще одну площадку для развития и роста молодых ребятишек», – сказал он.

Член Штаба общественной поддержки Светлана Захарова рассказала о масштабах работы в республике: в Татарстане было отремонтировано и построено 1500 объектов здравоохранения, ежегодно сдаются новые школы, а за последние десять лет в Набережных Челнах открылись 11 учебных заведений.

Она также подчеркнула атмосферу праздника: «Люди могут прийти и отдохнуть с семьями, с детьми. Здесь ощущается связь поколений: если присмотреться, можно увидеть четыре поколения. В Челнах мы всегда в июле, августе и сентябре проводим такие объединяющие мероприятия, и каждый год на них приходит все больше людей», – отметила она.

Особое внимание гости праздника обратили на работу волонтеров. Герой России Расим Баксиков поделился воспоминаниями о том, как на передовой ценили поддержку из дома.

«Это по-настоящему радует и вдохновляет: когда чувствуешь, что рядом Родина, что земляки поддерживают тебя, это придает силы и настраивает на хороший лад», – сказал он.

Он отметил, что бойцы бережно хранили письма, которые приходили со всей страны, носили их с собой и вешали на двери блиндажей. «Такие весточки придавали силы», – сказал Герой России.

Завершились выступления церемонией награждения: жители многоквартирных домов, активно участвовавшие в реализации программы «Наш двор», получили благодарственные письма от Рустама Минниханова.

Одна из награжденных, Ольга Айдимирова, рассказала о результатах программы. «Благодаря «Нашему двору» преобразились придомовые территории. В Комсомольском районе появились новые пешеходные тротуары, которых раньше не было, отремонтированы дороги, для автовладельцев увеличено количество парковочных мест, обновлены детские игровые и спортивные площадки», – отметила горожанка.

После официальных выступлений горожан ждали мастер-классы, концерты и показательные номера.

Волонтер Любовь Кутузова рассказала, что делает заготовки. «Вот в таких баночках щи готовятся, тушатся, выкладываются, закрываются герметично, чтобы не испортилось. Там они, естественно, добавляют бульон, и уже получается суп», – поделилась челнинка.

Также волонтеры показали зимний камуфляжный костюм, который отправляют участникам специальной военной операции.

«Это зимний вариант. Хорошая маскировка, когда уже лежит снег. Несмотря на то, что сейчас на мне тяжелый военный шлем, его легко спрятать под капюшоном», – поделились они.

В парке царила праздничная атмосфера. На аллеях можно было встретить семьи с детьми, пожилых людей, молодежь. Каждый находил занятие по душе.

«Настроение отличное. Мы пришли с семьей: муж и дочка 5 лет. Очень много знакомых здесь. Мы живем в этом микрорайоне. Мероприятия такие очень нужны», – поделилась горожанка.

«Очень рады, что люди радуются, приходят посмотреть на наших артистов. Очень хорошо все. Организация очень хорошая», – отметила еще одна жительница.

«Хороший летний вечер, замечательная программа. С удовольствием прогуливаемся в этом парке. Практически каждый день вечерняя прогулка, поэтому, когда такие мероприятия проходят для жителей нашего города, это очень радует», – рассказала семья из Комсомольского района.

Завершился фестиваль большим концертом в рамках проекта «Лето в Татарстане». Для жителей выступили народная артистка РТ Зайнаб Фархетдинова и группа «Яро-фолк».

Рядом с площадками работали палатки «Единой России», где раздавали материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).