NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на Украине после ударов

Фото: скриншот NASA Worldview

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало спутниковый снимок от 24 ноября, на котором запечатлена Украина, оставшаяся почти без электричества после российских ракетных ударов.

Фотография сделана ночью. На ней видно, что в городах соседних с Украиной стран горит свет. Украинская же территория кажется сплошным темным пятном, на ней заметно только несколько небольших светлых точек.

Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, после случившейся 8 октября диверсии на Крымском мосту. По мнению ФСБ РФ, ее организовали украинские спецслужбы.

Последняя масштабная атака состоялась 23 ноября, после нее в Киеве и других крупных украинских городах отключили электричество. По данным компании «Укрэнерго», дефицит в энергосистеме по состоянию на вечер 25 ноября равнялся 30%.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины могут урегулировать ситуацию с ударами по энергетическим объектам, выполнив требования российской стороны и тем самым прекратив страдания своего народа.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля текущего года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала боевых действий Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать их ход, опираясь только на российские официальные источники.