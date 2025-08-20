«Мотолыга поедет к бойцам»: в Мензелинске подготовили гусеничный бронетранспортер для СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Специальная военная операция стала стимулом для объединения жителей России. В городах и селах нашей страны появились инициативные группы, а волонтеры и активисты трудятся день и ночь ради поддержки защитников Отечества. На передовую отправляют продукты питания, медикаменты, одежду, квадрокоптеры и автомобили. А в Мензелинске подготовили даже гусеничный бронетранспортер.

Этот вездеход раньше использовали геологи. Теперь он будет служить на передовой: вывозить раненых с поля боя, доставлять провизию и воду.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Транспортное средство предназначено для военнослужащих, которые служат на Херсонском направлении, но перед этим его обязательно модернизируют. Планируется, что на это потребуется около 2–3 недель.

Машину ласково называют «мотолыга». Ремонтировать ее будут на одном из заводов Челнов, а затем отправят в часть, где служат бойцы из Татарстана, в том числе из Автограда, Тукаевского и Мензелинского районов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы около 10 отправок сами сделали. И технику отправляли – автомобили „УАЗ“, „Нива“, отправляли дизельную станцию 100 квт, которая была центральной энергообеспечивающей полка целого 1232, маленькие станции тоже отправляли, пиломатериалы неоднократно отправлялись. Теперь наша мотолыга поедет к бойцам», – рассказывает предприниматель Егор Юдин из Мензелинска.

Помощь не ограничивается техникой. Для военнослужащих в Казани и Челнах собирают квадрокоптеры, предназначенные для доставки продуктов и воды прямо на линию боевого соприкосновения.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтер Рауф Низаметдинов показывает один из них:

«Вот этот квадрокоптер, дрон специально закуплен по заказу ребят. Именно завозить воду, продукты. Специально заказали 4-килограммовый. Специально вот заказали такой мощный аккумулятор. Вот эта FPV залетает 8 км туда и обратно. Берет 4 кг. Получается, полторашка воды. Очень быстрый, очень маневренный, специально прошитый».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мензелинские женщины готовят для бойцов домашние супы и каши – еду, которая напоминает о доме.

«У нас 30 наименований. Туда входят и лапша, борщ, щи – все с грибами и с куриной грудкой. Потом каши различные с изюмом, сухофруктами, пюре картофельное с грибами – все белковое. Также мы организовали, душей очень много отправили – более 60 тысяч штук сухого душа. Потом там видно браслеты выживания – от 10 до 25 метров, делается из парашютных строп», – поделилась Ирина Митюшкина, волонтер инициативной группы «Поддержим наших. Мензелинск».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Здесь супы у нас разные: и рассольник, и борщ, и домашняя лапша, и рисовая, и гречневая. Каждый упаковывается в отдельный пакет. Вот такие наборы чайные делаем. Тут и матрешка, особенно им нравится, зверобой, мелисса, мята. И конфеты, какие сладости есть», – добавила волонтер группы «Поможем нашим. Мензелинск» Галия Кириллова.

Жители города и района изготавливают и маскировочные сети.

«Наша группа отправила 225 сеток, но у нас есть еще 25. Всего мы сделали 250 на сегодняшний день. У нас группа где-то 10–12 человек, ходим каждый день. Плетем по 2–2,5 часа. Вечером ходим…» – уточняет Любовь Горенькова, волонтер инициативной группы «Активисты».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Свою нишу нашел и Андрей Касаткин, который изготавливает окопные свечи – летние, зимние и даже новые, против насекомых.

«Начали изготавливать свечи от комаров. В данной свечи присутствуют около 7 ингредиентов, которые отпугивают комаров. Вот у этой зимней свечи спираль больше, и огонь проходит по всей спирали, у этой свечи КПД большой – сварить кушать, согреть окоп. А эта свеча служит для того, чтобы отпугивать комаров, здесь не нужно много огня».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой