Глава Роскосмоса сообщил, что новый «Союз» могут отправить к МКС в беспилотном режиме

Для возвращения на Землю экипажа корабля «Союз МС-22», где произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения, к Международной космической станции в беспилотном режиме могут направить корабль «Союз МС-23». Об этом рассказал руководитель госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Если же ситуация пойдет по какому-то другому сценарию, у нас есть, конечно, запасной вариант: будет подготовлен корабль „Союз МС-23“, который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж», — заявил генеральный директор госкорпорации в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

«Естественно, в беспилотном же режиме вернется „Союз МС-22“», — уточнил вместе с тем Юрий Борисов.

Накануне глава Роскосмоса пояснил, что при необходимости резервный корабль могут подготовить к запуску МКС к 19 февраля, а не 16 марта. Окончательное решение по поврежденному «Союзу МС-22» при этом будет принято ориентировочно 27 декабря, информировало РИА Новости.

На пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля. Экипаж не пострадал. Из-за утечки оказались приостановлены выходы космонавтов в открытый космос.

Источник РИА Новости заявил, что температура на корабле с неисправной системой охлаждения достигла +50 градусов. Однако в пресс-службе Роскосмоса отметили, что температура повысилась только до 30 градусов Цельсия, а потом и вовсе сообщили о ее понижении.

Позднее удалось обнаружить возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза». По предварительным данным, причиной инцидента могло стать попадание микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор.