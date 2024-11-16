«Нас учили защищать Родину»: самый молодой боец из Нурлата служит на СВО

Самый молодой боец из Нурлата, участвующий в спецоперации, 19-летний Эдуард с позывным Шило в эти дни находится в Нурлате в отпуске по ранению.

Контракт с Минобороны России Эдуард заключил год назад. Тогда ему только-только исполнилось 18 лет. Молодой человек, еще не прошедший срочную службу и заявивший о своем серьезном решении, удивил и сотрудников военкомата. «Подумай хорошенько», — по-отечески проявив заботу, говорили ему. Но решение парня было твердым — об этом он думал уже примерно полгода. Об отъезде же родителям сообщил лишь после заключения контракта.

«18 лет мне исполнилось 31 июля, я учился в местном аграрном техникуме. В конце сентября подписал контракт, 6 октября отправился в путь, — рассказывает Эдуард. — К такому решению я пришел, конечно, не просто так. Когда началась спецоперация, следил за всеми новостями, было очень тяжело видеть, как там гибнут наши ребята. Решил, что должен им помочь».

Также на его решение повлияло и то, что в школьные годы некоторое время он учился в Черемшанской кадетской школе.

«Нас учили защищать Родину, помогать ей в трудную минуту. К тому же и родители, чтобы в будущем мне было легче, с детства готовили к взрослой жизни. И в 18 лет решил выбрать свой путь. Об этом я не жалею. Ведь с самого начала мотивировал себя на предстоящие трудности. Смотрел очень много фильмов о войне в Афганистане, Чечне, специальной военной операции. Понимал, что там не детский сад. Сказал себе, что смогу. И доказал себе это».

Известие о том, что сын уходит на военную операцию, для родителей стало шоком. Однако назад пути нет, и они поддержали сына. Родители, работающие ветеринарными врачами, когда готовили Эдуарда в дорогу, дали ему советы по оказанию первой медицинской помощи.

«Нас из Казани направили в Ульяновск в роту штурмовиков. Месяц там тренировались, я в первый раз взял в руки боевое оружие, почувствовал, насколько это большая ответственность. Здесь нас обучали тактикам атаки, отступления, эвакуации, управлению беспилотными летательными аппаратами», — говорит Эдуард.

Сейчас Эдуард служит оператором беспилотного разведывательного летательного аппарата в одной из рот на <...> направлении. С помощью своего воздушного дрона он наблюдает, какие перемещения совершает противник, где он размещается, где находится его орудие и передает их координаты другим взводам для дальнейших действий.

За год он в полной мере успел осмыслить, что значит жить в военно-полевых условиях, что каждую минуту, каждый час подстерегает опасность, насколько тяжело терять боевых товарищей.

Помнит и то, как в первый раз пошел на линию боевого соприкосновения. Там он и получил первое ранение. Но боец быстро восстановился и вновь вернулся к товарищам. Второе ранение получил в конце августа.

«Видимо, мина взорвалась. Думаю, что меня спасли хорошие ботинки на ногах... Не помню, что произошло, получил контузию. Пришел в сознание лишь во время эвакуации. Был ранен в ногу, лечился в госпитале, в санатории прошел реабилитацию. Сейчас все в порядке. Уже на следующей неделе снова собираюсь отправиться в дорогу, к товарищам, — говорит Эдуард.

Не пустые слова для Эдуарда и такие понятия, как боевое братство, взаимопомощь. Молодежь внимательно прислушивается к советам бойцов намного старше себя, которые им годятся в отцы и, может, даже в дедушки.

«У нас есть еще один 19-летний парень, он старше меня всего на несколько месяцев. Взрослые иногда называют нас глупыми. Мы нисколько не обижаемся, ведь они уже многое повидали в жизни, опытные», — рассказывает Эдуард.

По словам бойца, он отправился в зону СВО, поскольку почувствовал, что нужен там.

«Конечно, скучаю по родителям, братишке и сестренке. При каждой возможности общаемся по телефону или видеосвязи. И отпуск провожу с ними, с родственниками. Срок моего контракта истек, мог бы и не уходить. Но я хочу быть там, я там нужен», — убежден боец.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Лилии Мубаракшиной