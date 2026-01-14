«Нас не сломить»: как Минниханов встретился с победителями чемпионатов профмастерства

Высокие результаты, личные драмы и истории победы над обстоятельствами: Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с победителями и призерами профессиональных чемпионатов. Они рассказали, как ранения и тяжелые травмы не помешали им найти профессию. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В 2025 году татарстанцы завоевали 69 медалей на чемпионате «Абилимпикс», заняв вторую позицию в общекомандном зачете

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждая ваша награда – успех всей республики»

Встреча Раиса РТ Рустама Минниханова с победителями и призерами чемпионатных движений по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс», национальных соревнований по беспилотным авиационным системам «Архипелаг» прошла в IT-парке имени Б. Рамеева.

«Наши ежегодные встречи с лучшими специалистами республики стали уже доброй традицией. Каждый из вас своим трудом и усердием показывает пример настоящего профессионализма, верности избранному пути и способности достичь высочайших результатов. Благодаря вашим усилиям, опыту и настойчивости Татарстан продолжает успешно отстаивать свои позиции на состязаниях любого уровня, подтверждая репутацию сильного и конкурентоспособного региона, способного готовить кадры мирового уровня», – сказал Рустам Минниханов.

В 2025 году татарстанцы завоевали 69 медалей на чемпионате «Абилимпикс», заняв вторую позицию в общекомандном зачете, получили 243 медали, 72 медальона движения профессионалов, стали лучшими операторами дронов в России, завоевав первое командное место на соревновании «Архипелаг».

«Каждая ваша награда – успех всей республики. Ваши достижения служат ярким ориентиром для молодежи, вдохновляя ее развивать профессиональные навыки и стремиться к новым вершинам. Участие в таких значимых событиях формирует новое поколение специалистов, которые готовы решать амбициозные задачи, стоящие перед промышленностью, наукой и обществом. Татарстан и дальше продолжит поддерживать чемпионатные движения и внедрять их высокие стандарты в образовательную и производственную практику», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он также отметил, что число талантливых участников чемпионатных движений из республики постоянно растет. По поручению Президента России Владимира Путина в июле прошлого года в Татарстане прошел первый чемпионат среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Наши ветераны также достойно представили республику на национальном чемпионате в Москве, завоевав 11 медалей.

Раис Татарстана вручил награды финалистам чемпионатных движений.

«Уважаемые ветераны, мы гордимся вашими успехами и благодарим вас за пример, который вы подаете молодежи. Уверен, ваши достижения станут прочной основой для будущих побед во благо республики и страны. Дорогие друзья, поздравляю всех чемпионов и призеров с высокими результатами. Отдельные слова признательности хочу адресовать наставникам и всем, кто своим личным примером способствует становлению новых специалистов. Желаю вам успехов! Мы гордимся вами!» – заключил Минниханов.

К поздравлениям чемпионов присоединилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Хочу вас поблагодарить за возможность прикоснуться к вашим успехам, к вашему таланту. Я хотела бы отдельно поблагодарить участников специальной военной операции. Спасибо вам большое за ваше мужество, отвагу, за вашу требовательность к себе. Хочу поблагодарить ваши семьи за поддержку», – сказала Фазлеева.

К поздравлениям чемпионов присоединилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Способности к вокалу у Азалии Яфясовой раскрыла бабушка

Участники встречи рассказали свои жизненные истории. Несмотря на инвалидность и тяжелые обстоятельства, они сохранили веру в себя и силу духа. Со сцены они рассказали, как шаг за шагом шли к своим победам.

Первой выступила победитель чемпионата «Абилимпикс» в вокальной номинации Азалия Яфясова.

«Уже три года я участвую в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в компетенции «Исполнительское мастерство (Вокал)». По результатам Национального чемпионата 2023 года я вошла в состав национальной сборной России. Уже в 2024 году в рамках чемпионата «Абилимпикс» участвовала в международных открытых соревнованиях, представляя Российскую Федерацию», – рассказала финалистка.

Девушка завоевала золотую медаль среди представителей дружественных стран, участвующих в соревнованиях.

«В 2025 году я снова смогла подтвердить свое мастерство на федеральном уровне и заняла первое место. Из года в год подготовка к чемпионатам превратилась в увлекательное приключение, я посвятила много времени репетициям и саморазвитию. Каждый день приносил мне новые знания и умения. Этот путь был непростым, но захватывающим», – подчеркнула Яфясова.

Первой выступила победитель чемпионата «Абилимпикс» в вокальной номинации Азалия Яфясова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она поблагодарила всех, кто поддерживал и вдохновлял ее на протяжении всего этого процесса.

«Для нас, участников, очень важно и ценно быть частью таких масштабных федеральных проектов, как чемпионат «Абилимпикс». Они дают нам возможность продемонстрировать свои навыки и таланты, а также услышать мнение профессиональных экспертов и наставников, заручиться их поддержкой», – отметила Яфясова.

Финалистка «Абилимпикса» сообщила, что бабушка вдохновляла ее всю жизнь, поддерживала и помогала на протяжении всего пути.

«Она была моим личным продюсером. Семья для меня – опора, поддержка и надежное плечо. А теперь моя семья стала еще больше благодаря чемпионатному движению «Абилимпикс», – сказала Яфясова.

Она выразила признательность Раису Татарстана за внимание и поддержку чемпионатного движения.

Руслан Харрасов после ранения на СВО стал фотографом

Далее на сцену вышел Руслан Харрасов – победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции в компетенции «Фотограф».

«В 2022 году я получил тяжелые увечья, глубокие термические ожоги 60% тела. После эвакуации проходил длительное лечение в военных госпиталях Министерства обороны Российской Федерации. Участие в чемпионате «Абилимпикс» стало для меня возможностью приобрести новые навыки и обменяться опытом со своими соратниками», – отметил финалист.

Руслан Харрасов – победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции в компетенции «Фотограф» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руслан признался, что компетенция «Фотограф» была выбрана им не сразу. Однако вскоре его увлек творческий процесс.

«На чемпионате летом я был поражен уровнем мастерства и самоотдачи каждого участника. Мы все разные, но нас объединяет одно – стремление к росту», – сказал ветеран СВО.

Он добавил, что победа в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве не только его личное достижение.

«Это победа всех тех, кто верит и поддерживает меня. Я надеюсь, что мой успех станет вдохновением для других участников специальной военной операции с инвалидностью. Я смог доказать всем и, главное, самому себе, что нет ничего невозможного, если есть желание и упорство», – заметил чемпион.

Руслан Харрасов также поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку ветеранов специальной военной операции, а также за проведение первого Кубка Раиса среди ветеранов СВО.

«Летом 2025 года в Казани удалось собрать более 200 ветеранов со всей России. Это было большим шагом к формированию нашей активной социализации», – подчеркнул Харрасов.

Станислав Куликов раскрыл талант при поддержке любимой супруги

«Татар-информ» пообщался с другими героями чемпионатного движения. Станислав Куликов – фотограф без рук из Казани, получивший золото на «Абилимпиксе». Родился здоровым, в девять лет случайно с приятелем забрел на стройку и задел оголенный провод, получил серьезную электротравму. Сейчас ему 42 года.

«Как фотографирую? Привык… Просто беру камеру, никаких специальных приспособлений у меня нет», – рассказал фотограф.

Станислав Куликов – фотограф без рук из Казани, получивший золото на «Абилимпиксе» Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Из-за травмы он лишился полностью правой руки и кисти левой руки. Но это не мешает мужчине делать профессиональные снимки.

Станислав окончил юридический факультет, но по специальности так и не работал. У него замечательная семья – жена и дочка, которые всегда рядом и во всем поддерживают. Раскрыть мир фотографии мужчине помогла любимая супруга.

«Вообще меня, можно сказать, в фотографию подтянула моя жена. Мне всегда была интересна фотография, я ее изучал, но боялся взять камеру в руку и пойти снимать. Но она мне сказала: «Пошли купим». Денег на то время не было, мы взяли кредит, купили камеру, и я потихоньку-потихоньку научился снимать», – вспоминает мужчина.

Мужчина занимается фотографией более 15 лет. Два года назад попал в чемпионатное движение.

«Просто пришел на съемки знакомой. А там оказалась директор студии. Она мне сказала: «Станислав, а вы знаете, что есть ‘’Абилимпикс’’?» Мне дали контакты, и я позвонил в техникум. Вскоре попал на соревнования, занял третье место», – вспоминает собеседник.

Впереди у Станислава большие творческие планы, а еще он хочет помогать другим людям в качестве наставника, приводить молодых в «Абилимпикс».

«Желаю ребятам не стесняться, ничего не бояться, просто идти вперед. Всегда идти вперед!» – заключил Куликов.

Отличившийся в слесарном деле Артур Барабанов выучится на инженера

Артур Барабанов – участник СВО, инвалид первой группы из Нижнекамска. Сейчас он учится на третьем курсе политехнического колледжа им. Королева. В чемпионатное движение пришел недавно.

«Мы участвовали в первом этапе в Казани в компетенции «Слесарное дело», заняли первое место. Потом прошли отбор и поехали в Москву, выступили достойно, заняли первое место, чем очень горжусь. Приятно быть победителем, возвращаться домой с победой», – сообщил Барабанов «Татар-информу».

Артур Барабанов – участник СВО, инвалид первой группы. Сейчас он учится на третьем курсе политехнического колледжа им. Королева Фото: max.ru/a_metshin

Он был мобилизован на СВО в 2022 году, проходил службу в ДНР, участвовал в боях на Авдеевском направлении.

«В 2023 году в ноябре при освобождении завода получил ранение, лишился обеих ног, пострадала рука, глаз не видит. Но меня это не сломало, а сделало, наоборот, сильнее, увереннее в себе. Мы должны показать нашему будущему поколению и всем людям, которые за нами наблюдают, что нас ничто не может сломить. Каждая трудность нас делает только сильнее», – сказал Барабанов.

По возвращении домой мужчина обратился в фонд «Защитники Отечества», выучился, получил водительские права и автомобиль.

«В жизни все наладилось, слава богу, теперь все хорошо», – говорит Артур Барабанов.

До участия в СВО он работал сварщиком, а сейчас трудится техником ПТО. Артур вместе с супругой воспитывает двоих детей.

«Все у нас хорошо. Живем, радуем друг друга. Война меня не сломала, а изменила в лучшую сторону. Я стал добрее, более понимающим человеком», – сказал Барабанов.

После учебы в техникуме мужчина планирует получить высшее образование, будет поступать в строительный институт в Казани, чтобы работать инженером.