«Все вы – победители»: в Татарстане подвели итоги первого Кубка Раиса среди ветеранов СВО

Первый в истории Кубок Раиса Татарстана среди участников и ветеранов СВО завершился в Казани яркой церемонией чествования героев. Более 200 спортсменов сражались за медали в самых разных дисциплинах – от мини-футбола до пулевой стрельбы и нард. Чем ознаменовалось закрытие Кубка Раиса – в материале «ТИ-Спорта».





Сегодня участников Кубка чествовали на закрытии соревнований в Поволжском университете физической культуры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы отдаем дань уважения, признания участникам СВО»

Первый Кубок Раиса РТ среди участников и ветеранов СВО оказался одним из значимых спортивных событий во второй половине лета 2025 года. 36 районов, более 200 участников сражались за призы и медали в совершенно разных видах спорта.

Среди дисциплин были представлены плавание, нарды, настольный теннис, армрестлинг, волейбол сидя, мини-футбол, пулевая стрельба. На протяжении июля-августа Татарстан охватил масштабный спортивный праздник, аналогов которому нет в России.

Сегодня участников Кубка чествовали на закрытии соревнований в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма. Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин обратился к ним с речью:

Фарид Мухаметшин: «Для нас вы – настоящие герои. Много кто пошел защищать родину добровольцем. Мы это особенно ценим, спасибо вам за мужество и отвагу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дорогие друзья, уважаемые участники специальной военной операции! По инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова были организованы вот такие соревнования среди участников СВО. Они оказались нужными жителям республики, востребованными. Огромное количество спортсменов, болельщиков, полные залы.

Сегодняшней церемонией закрытия мы отдаем дань уважения, признания нашим ребятам, участникам СВО. Хотим им пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов в трудовой деятельности.

Для нас вы – настоящие герои. Много кто пошел защищать Родину добровольцем. Мы это особенно ценим, спасибо вам за мужество и отвагу. К сожалению, есть те, кто не вернулся с фронта, есть те, кто получил ранения. Но органы государственной власти нашей республики, муниципальной власти в районных городах принимают все необходимые меры, чтобы оказать всестороннюю помощь участникам специальной военной операции, их семьям.

Рустам Нургалиевич Минниханов специально учредил этот спортивный праздник и таким образом выразил общую признательность всем ветеранам СВО. Я посмотрел и посетил несколько соревнований на Кубке Раиса и, честно скажу, восхитился энтузиазмом, несгибаемым характером спортсменов, их упорством. Вы пример для подрастающего поколения нашей республики. Я думаю, о вас будет говорить самыми лестными словами не одно поколение татарстанцев.

Для участников Кубка Раиса РТ в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма организаторы церемонии подготовили яркую концертную программу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все, кто принял участие в Кубке Раиса Республики Татарстан, уже победители»

Для участников Кубка Раиса РТ в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма организаторы церемонии подготовили яркую концертную программу. Гостей мероприятия развлекали энергичными национальными танцами разных народов России и вокальными номерами. Особое внимание к себе привлекла, конечно, группа «Добробат», целиком состоящая из ветеранов специальной военной операции. Патриотические композиции коллектива стали настоящим украшением праздничного дня.

Среди почетных гостей мероприятия был и министр спорта Владимир Леонов, который остался целиком и полностью доволен организацией соревнований на Кубке Раиса РТ.

Владимир Леонов: «Отличные соревнования, шикарная спортивная программа. Думаю, равнодушных к Кубку Раиса Республики Татарстан не было» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трогательный день, завершение настоящего спортивного праздника. Хотелось бы еще раз поблагодарить Рустама Нургалиевича Минниханова за эту идею – организовать подобный Кубок Раиса Республики Татарстан. Скажу откровенно: далеко не каждый регион в России может похвастаться такой инфраструктурой, которая позволяет на высочайшем уровне проводить соревнования. Я лично наблюдал за организацией соревнований. На мой взгляд, все прошло просто замечательно. Отличные соревнования, шикарная спортивная программа. Думаю, равнодушных к Кубку Раиса Республики Татарстан не было.

Всем участникам, ветеранам СВО огромное спасибо. За ваш труд, за вашу службу. Спасибо за то, что вы у нас есть. Мы это ценим, проносим искренне через свои сердца, вам низкий поклон.

Сегодня мы награждаем победителей, призеров соревнований. Хочу сказать, что все, кто принял участие в Кубке Раиса Республики Татарстан, уже победители. В следующем году мы планируем увеличить количество участников и планируем еще масштабнее организовать данное мероприятие, – подчеркнул Владимир Леонов.

«Сегодня мы награждаем победителей, призеров соревнований. Хочу сказать, что все, кто принял участие в Кубке Раиса Республики Татарстан, уже победители» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участников Кубка Раиса Республики Татарстан поздравил министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Участникам свое поздравление направил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Он обратил внимание, что поддержка ветеранов, героев специальной военной операции является одним из безусловных приоритетов Правительства РФ.

Сегодня участники и ветераны СВО выступают настоящими ориентирами для нового поколения, живым примером силы духа и верности Отечеству. Они не только активно занимаются спортом, но и добиваются высоких результатов. Становятся членами национальных команд, участвуют в престижных соревнованиях. Желаю всем новых спортивных достижений, а также веры, надежды и любви. Ведь любовь к спорту и к России – это то, что нас объединяет.

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что поддерживать наших героев, ветеранов специальной военной операции, – это один из наших безусловных приоритетов, наш общий нравственный долг, – подытожил Дегтярев.