«Наш девиз — алга»: семья из Челнов отправилась на форум «Родные-Любимые»

Семья Гайфуллиных

Фото: «Челнинские известия»

Семья Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов полетела в Москву представлять Татарстан на Всероссийском семейном форуме «Родные-Любимые», отправив костюмы и инструменты за день до вылета. Об этом сообщает телерадиокомпания «Челны ТВ».

Семья зародилась на КАМАЗе, а общий стаж работы на предприятии у нее составляет 279 лет. В частности, там трудятся и Гульнара, и Ринат Гайфуллины. Будущих мужа и жену познакомили друзья. Узнав о возможности поучаствовать в форуме, супруги не ожидали такого быстрого отклика от представителей старшего поколения, хотя и не сомневались в них, призналась челнинка.

«Наша семья дружная, веселая, активная, мы жизнерадостные, мы позитивные. Мы любим всегда что-то новое, то, что мы никогда не пробовали. Ну, и дружные мы», — объяснила решение участвовать в конкурсе Гульнара Гайфуллина.

Самая старшая в семье — Мамдуда Гайфуллина, свекровь Гульнары. Она бабушка восьми внуков, любящая готовить для них разнообразную выпечку. «Что дети говорят: „Эби, вот это печь, вот это печь, вот такую печь”. А когда ребенок, сын, у меня маленький был, говорил: „Эни, вот такие голубцы печь”. Вот такое делай: эчпочмак, бэлеш. Всё это они любят у меня, а я вкусно готовлю», — рассказала женщина.

Ожиданиями от участия в конкурсе поделился дядя Гульнары — Рауф Зарипов из деревни Алга Сармановского района РТ, название которой созвучно татарскому слову со значением «вперед». «Наш девиз — алга. Как по-татарски говорят: как будет назад? У нас назад нет, развернулся и давай алга. Только алга», — подчеркнул он.

Гайфуллины выучили песню, подготовили номер и теперь уверены, что в Челны они обязательно вернутся с победой, замечает телерадиокомпания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что гостей Всероссийского форума семей «Родные-любимые» созидать театр дома научит ТЮЗ Казани. Мероприятие пройдет с 19 по 23 января в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия», оно откроет Год семьи, объявленный в стране по решению Президента РФ Владимира Путина.