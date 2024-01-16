Трудовая династия КАМАЗа будет представлять Татарстан на открытии Года семьи в Москве

Трудовая династия КАМАЗа, семья Гайфуллиных-Сафиных, чей общий стаж работы на заводе составляет 279 лет, будет представлять Татарстан на открытии Года семьи, которое пройдет на Всероссийском семейном форуме «Родные-Любимые». Форум состоится 19-23 января в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия». Всего участниками форума станут более 1000 человек – семьи, внесшие значительный вклад в развитие России.

История династии Гайфуллиных-Сафиных началась в 1981 году. Глава семьи Раудат Задинович вырос в многодетной семье, после службы в армии начал работать на Камском автозаводе. Водитель 1 класса проработал на предприятии 46 лет.

Его жена – Сагида Ягудовна также из многодетной семьи. Она приехала в Набережные Челны, чтобы принять участие во всесоюзной стройке Камского автомобильного завода. Закончив строительное училище, она начала трудиться маляром. Более 28 лет проработала на Ремонтно-инструментальном заводе КАМАЗа. Ее труд был отмечен многочисленными почетными грамотами. Общий стаж составляет 43 года.

Также на заводе работают дочери семейной пары, братья, сестры и ближайшие родственники зятя.

Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, смогут приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине.

В открытой программе смогут принять участие все посетители выставки-форума «Россия». Для них во всех павильонах с 20 по 22 января будут организованы семейные дни, в рамках которых пройдут мастер-классы, интерактивные лекции, конкурсы, семейное катание на коньках, уличные гуляния, театрализованные постановки, авторские экскурсии, дегустации национальных блюд и ярмарки.

2024 год станет в России Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.