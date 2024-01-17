Гостей Всероссийского форума семей «Родные-любимые» созидать театр дома научит ТЮЗ Казани

Артисты Казанского ТЮЗа с 19 по 21 января будут принимать участие в выставке-форуме «Россия» на московской ВДНХ, где пройдет Всероссийский семейный форум «Родные-любимые». Мероприятие приурочено к Году семьи, и гостями его станут семьи, которые внесли значительный вклад в развитие России.

Актеры Театра юного зрителя из Казани представят гостям и участникам форума веселую сказочную историю, а также расскажут, как сделать театр из подручных средств у себя дома.

«Это будет эдакая интермедия, когда артисты создадут спектакль на глазах у зрителей», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе театра.

Как ранее сегодня сообщало информагенство, в Казанском ТЮЗе состоялся пресс-завтрак, темой которого стали итоги театра в ушедшем году и планы на 2024 год. В наступившем году ТЮЗ Казани представит 8 премьер, в том числе по Островскому, новогоднюю сказку, несколько аудиоспектаклей в коллаборациях с другими учреждениями и спектакль «Омут» – микс сюжетов классики в видении современного драматурга Ирины Васьковской.

Кроме того, в этом году в Твери на фестивале «Эхо БДФ» театр представит спектакль «Иваново детство», в Санкт-Петербурге на Всероссийском театральном фестивале «Пять вечеров» имени Володина спектакль «Шварц, человек, тень», а в баре «Чижик» – спектакль «Счастливая Шарлотта» (который в Казани поставлена специально для показа в баре около здания Казанского ТЮЗа). Кроме того на Всероссийский театральный фестиваль имени Розова «РОЗОВФЕСТ» в Ярославле в апреле отправится все та же «Счастливая Шарлотта» и в апреле же на XХI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт-Петербурге спектакль «Людмила и Руслан».

В июне на Всероссийском театральном фестивале «Популярный театр» в Тольятти будет показан спектакль «Здесь был Кай», в августе на Международном фестивале камерных театральных форм «Островский-FEST» в городе Кинешма (Ивановская область) снова спектакль «Счастливая Шарлотта».