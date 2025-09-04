«Народ и армия едины»: челнинцы собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах продолжается работа по поддержке военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения. Активисты подготовили очередную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли продукты питания, медикаменты, строительные материалы и даже изделия, изготовленные на 3D-принтере.

Автомобиль, загруженный под завязку, отправится в Донецкую Народную Республику. Внутри – поддоны для обустройства блиндажей, стремянки и другие необходимые вещи.

«Мы отправляем в восьмой отдельный батальон противодействия БПЛА гуманитарный груз. В основном отправляем еду, медикаменты, самая основа – это стройматериалы», – рассказал волонтер Ринат Мирзаянов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Среди отправляемого груза – так называемые «клешни» для беспилотников. Это легкие устройства, напечатанные на 3D-принтере. При весе всего в несколько сот граммов они способны поднимать до 5 килограммов.

«Крепится на БПЛА для захвата предметов, находящихся на земле, их переноски и доставки в расположение наших бойцов. Также используется при сбитии и деактивации вражеских БПЛА во время полета наших птичек», – пояснил заместитель председателя Союза войск правопорядка по РТ Дмитрий Чураков.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам организаторов, партия гуманитарной помощи была собрана всего за две недели. Волонтеры, активисты и неравнодушные жители Челнов всего за 2 недели собрали партию помощи участникам специальной военной операции. Уже сегодня водитель отправится в путь.

Сейчас волонтеры приступили к сбору новой партии груза. «Народ и армия едины, а значит, и победа будет за нами», – уверены активисты.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой