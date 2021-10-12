«Хотел прокормить семью»:наркодилеры из РТ и Нижнего Новгорода произнесли последнее слово

С последним словом выступили подсудимые по нашумевшему уголовному делу о продаже наркотиков. Уже полгода дело рассматривает Верховный суд республики.

На скамье подсудимых семь человек – организатор преступной группы из Нижнего Новгорода Никита Гудожников и его приятель Андрей Бакулин, а также пятеро жителей Татарстана – Руслан Комлев, Александр Быстренин, Елена Трофимова, Борис Рахматуллаев и Рамиль Гараев.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Большинство из них во время последнего слова ограничились лишь просьбой смягчить им наказание. Свою вину не признал лишь Гудожников, уверял, что никакого преступного сообщества он не создавал.

«Никакую иерархию я не создавал и ни в чем не участвовал. Прошу меня оправдать», – обратился к суду с последним словом подсудимый.

Рамиля Гараева поймали, что называется, с поличным. Мужчину задержали у входа на почте, когда он получил посылку. Говорит, что о содержимом внутри коробки доподлинно не знал.

«Меня попросили забрать посылку. Я думал, что в коробке находятся документы, я их должен был передать. За их передачу мне обещали заплатить 8 тысяч рублей», – рассказал Гараев.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Так или иначе, мужчина уверен, что получит реальный срок лишения свободы. Сегодня он пришел в суд вместе со своей беременной супругой, в руках нес большую сумку с вещами.

«Отправьте меня в колонию с режимом помягче. Дайте мне возможность видеться со своей супругой», – просил суд Гараев.

Андрей Бакулин в своем последнем слове рассказал, что пошел на преступление, чтобы прокормить себя и своих близких. Он знал, на что идет, и готов понести за это наказание.

«Я много работал. Все ради того, чтобы прокормить свою семью. Да, это привело меня на скамью подсудимых. Я очень раскаиваюсь», – сказал Бакулин.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Какое решение примет суд в отношении подсудимых, станет известно совсем скоро.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верховном суде республики проходит дело о наркодилерах из Татарстана и Нижнего Новгорода.

Образовалась преступная группа в 2016 году, когда Гудожников наладил сбыт и поставку наркотиков из Нижнего Новгорода в Татарстан. «Запрещенку» приобретали за границей – поставки шли из Китая и Нидерландов.

В 2018 году полицейские пресекли деятельность группировки. Во время обысков у них обнаружили и изъяли почти 3 кг наркотиков.