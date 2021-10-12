«Хотел прокормить семью»:наркодилеры из РТ и Нижнего Новгорода произнесли последнее слово
С последним словом выступили подсудимые по нашумевшему уголовному делу о продаже наркотиков. Уже полгода дело рассматривает Верховный суд республики.
На скамье подсудимых семь человек – организатор преступной группы из Нижнего Новгорода Никита Гудожников и его приятель Андрей Бакулин, а также пятеро жителей Татарстана – Руслан Комлев, Александр Быстренин, Елена Трофимова, Борис Рахматуллаев и Рамиль Гараев.
Большинство из них во время последнего слова ограничились лишь просьбой смягчить им наказание. Свою вину не признал лишь Гудожников, уверял, что никакого преступного сообщества он не создавал.
«Никакую иерархию я не создавал и ни в чем не участвовал. Прошу меня оправдать», – обратился к суду с последним словом подсудимый.
Рамиля Гараева поймали, что называется, с поличным. Мужчину задержали у входа на почте, когда он получил посылку. Говорит, что о содержимом внутри коробки доподлинно не знал.
«Меня попросили забрать посылку. Я думал, что в коробке находятся документы, я их должен был передать. За их передачу мне обещали заплатить 8 тысяч рублей», – рассказал Гараев.
Так или иначе, мужчина уверен, что получит реальный срок лишения свободы. Сегодня он пришел в суд вместе со своей беременной супругой, в руках нес большую сумку с вещами.
«Отправьте меня в колонию с режимом помягче. Дайте мне возможность видеться со своей супругой», – просил суд Гараев.
Андрей Бакулин в своем последнем слове рассказал, что пошел на преступление, чтобы прокормить себя и своих близких. Он знал, на что идет, и готов понести за это наказание.
«Я много работал. Все ради того, чтобы прокормить свою семью. Да, это привело меня на скамью подсудимых. Я очень раскаиваюсь», – сказал Бакулин.
Какое решение примет суд в отношении подсудимых, станет известно совсем скоро.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верховном суде республики проходит дело о наркодилерах из Татарстана и Нижнего Новгорода.
Образовалась преступная группа в 2016 году, когда Гудожников наладил сбыт и поставку наркотиков из Нижнего Новгорода в Татарстан. «Запрещенку» приобретали за границей – поставки шли из Китая и Нидерландов.
В 2018 году полицейские пресекли деятельность группировки. Во время обысков у них обнаружили и изъяли почти 3 кг наркотиков.