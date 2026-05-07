Общество 7 мая 2026 10:27

Налоговики Татарстана запустили официальный канал в мессенджере МАКС

Управление ФНС России по Татарстану запустило официальный канал «Всё о налогах в Татарстане / УФНС России по Республике Татарстан» в национальном мессенджере МАКС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Канал является официальным источником информации наравне с аккаунтами управления в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», уточнили в пресс-службе.

Подписчикам канала доступны оперативные новости налогового законодательства, практические разборы изменений с комментариями экспертов, графики вебинаров, семинаров, дней открытых дверей и выездов мобильных налоговых офисов, важные даты уплаты налогов и отчетности, а также интервью и обращения руководства управления.

Присоединиться к каналу можно по ссылке или по QR-коду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 17 тыс. жителей Татарстана подключили цифровой ID в мессенджере МАКС.

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

