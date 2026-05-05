Пользователям мессенджера МАКС стала доступна расшифровка видеосообщений

Пользователям национального мессенджера МАКС теперь стала доступна расшифровка видеосообщений. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения», – отметили в пресс-службе.

При этом для расшифровки достаточно нажать на иконку рядом с видеосообщением. В процессе чтения пользователь может поставить видео на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно.

Еще раньше в MАКСе стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Чтобы перевести аудиосообщение в текст, следует нажать на иконку расшифровки в строке с записью.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 17 тыс. жителей Татарстана подключили цифровой ID в мессенджере МАКС.