Более 17 тыс. жителей Татарстана подключили цифровой ID в мессенджере МАКС

Сотрудники отделения Социального фонда России по Татарстану помогли более чем 17 тысячам жителей региона подключить цифровой ID в мессенджере МАКС. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе СФР по РТ.

Возможность оформить цифровой идентификатор появилась в сентябре 2025 года. С тех пор ей воспользовались 17 253 клиента отделения СФР. Среди них около 9 тысяч – пенсионеры, порядка 3 тысяч – люди с инвалидностью и еще примерно столько же – многодетные родители.

Специалисты фонда регулярно помогают жителям разобраться с новым сервисом. Консультации проводят как в клиентских службах, так и в Центрах общения старшего поколения. Пользователям объясняют, как обновить приложения МАКС и «Госуслуги», а также как создать цифровой профиль с нуля.

Всего проведено более 18 тысяч индивидуальных консультаций. При непосредственной помощи сотрудников фонда создано свыше 17 тысяч цифровых профилей.

Для пожилых жителей в Центрах общения старшего поколения организовали отдельные занятия по цифровой грамотности. Обучение проходит в два этапа.

Сначала участникам рассказывают о возможностях электронного документа: он имеет юридическую силу, содержит персональные данные владельца, включая ФИО, дату рождения, СНИЛС и сведения о пенсии, не теряется и всегда доступен в смартфоне.

Затем под руководством наставников участники заходят на портал «Госуслуги», открывают электронное удостоверение и учатся формировать QR-код для его предъявления.

Управляющий отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин отметил, что цифровой профиль в мессенджере MAX становится более удобным и доступным инструментом получения услуг. Он добавил, что жители республики, особенно старшего возраста, активно интересуются новыми возможностями.

По его словам, уже более 17 тысяч человек оценили преимущества электронного удостоверения, которое невозможно потерять, которое всегда доступно в смартфоне и имеет юридическую силу. Он подчеркнул, что сотрудники фонда продолжат помогать гражданам осваивать такие сервисы, чтобы сделать получение услуг проще и быстрее.