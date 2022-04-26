Накинувшийся с ножом на кондуктора троллейбуса казанец отправился в СИЗО

© Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

За нападение на кондуктора троллейбуса 24-летнего жителя Казани Евгения Кузнецова отправили в СИЗО. Меру пресечения ему избрал сегодня Ново-Савиновский районный суд.



Кузнецову предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Свою вину молодой человек признал и добавил, что готов понести наказание.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Суд принял решение в кратчайшие сроки. Кузнецова отправили в СИЗО на полтора месяца, до 22 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в воскресенье вечером неадекватный пассажир троллейбуса накинулся с ножом на кондуктора.

Инцидент произошел в салоне троллейбуса №1 на улице Адоратского. По версии следствия, причиной конфликта послужило то, что молодой человек не хотел платить за проезд.

Позже стало известно, что незадолго до нападения казанец пытался ограбить магазин и скрыться в общественном транспорте. Рискуя жизнью, его задержал кондуктор троллейбуса - мужчина получил ножевое ранение. Сейчас кондуктор в больнице, ему сделали операцию.

После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому выяснить и доложить об обстоятельствах нападения.