Наиля Зиннатуллина: «85% людей гордятся, что общественные пространства есть в их городе»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Институт развития городов Татарстана проводит постпроектное исследование, работа над которым стартовала в 2024 году. Оно призвано оценить всесторонние эффекты Программы развития общественных пространств. Это первое крупное исследование такого рода в регионе и одно из первых в России. Об этом на программе «Муниципальный час» рассказала директор Института Наиля Зиннатуллина.

Для исследования были выбраны 11 общественных пространств, преобразованных за последние десять лет, – от больших городов, таких как Казань, до небольшого села Баландыш в Тюлячинском районе с населением всего 600 человек. Совместно с экспертами Институт оценил экономические, градостроительные, экологические и социальные эффекты этих преобразований.

По словам Наили Зиннатуллиной, результаты показали, что благоустройство влияет на восприятие жителей и их активность:

85% людей гордятся, что такие пространства есть в их городе.

87% считают, что после благоустройства пространства обрели свое лицо.

25% отмечают, что участвовали в обсуждении будущего общественных пространств. Еще 31% знали, что такие мероприятия были.

До появления подобных территорий 33% проводили время в основном дома, 28% – на работе и дома, 19% – в торговых центрах.

В ходе исследования и обсуждений эксперты обратили внимание, что благоустроенные территории становятся прямой альтернативой торговым центрам.

«Я помню еще 2017 год, когда на одном из совещаний с представителями креативных индустрий мы поняли: мы конкурируем с торговыми центрами – с местами, где людям комфортно собираться, где они могут видеть друг друга, проводить время, перекусить и соблюсти санитарные требования», – объяснила Наиля Зиннатуллина.

«Когда мы говорим, что мы конкурируем с торговыми центрами, это значит, что уровень сервиса и типы сервисов, присутствующих в городской среде, должны быть хотя бы несоразмерны, но тем не менее присутствовать. Именно поэтому пусть не в большинстве общественных пространств, но во многих из них, например, в центральных парках или на транзитных улицах, всегда есть места, куда приходят предприниматели с перекусами, с кофе, с водой», – отметила гостья эфира.

Она подчеркнула, что участие предпринимателей в городских пространствах важно, несмотря на сезонность бизнеса и зависимость от погоды.

«Большая благодарность тем ребятам, которые рискуют и выходят на улицу. Немалое количество из них потом трансформирует свой бизнес и уходит, например, на первые этажи жилых домов со своими сервисами», – сказала руководитель Института.

В качестве наглядного примера Наиля Зиннатуллина привела реконструкцию центральной улицы Ленина в Альметьевске.

«Это хрестоматийный пример подхода к благоустройству пешеходных улиц. Формируются правильные пешеходные узлы, обеспечивается велосипедная доступность, создается доступная среда: мы безбарьерно проходим даже 3 километра, не поднимая коляску или велосипед на тротуар», – подчеркнула она.

По словам Зиннатуллиной, типы сервисов на улице после благоустройства сильно поменялись. «Без улучшения городской среды предприниматели вряд ли бы пришли сюда – они ушли бы либо на другую улицу в Альметьевске, либо в Казань, Набережные Челны или Нижнекамск», – предположила Наиля Зиннатуллина.