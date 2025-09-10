Наиля Зиннатуллина: «Татарстан стал локомотивом по созданию городской среды»

Наиля Зиннатуллина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На программе «Муниципальный час» подвели итоги десятилетней работы по развитию общественных пространств, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина отметила, что программа изменила жизнь тысяч людей. По ее словам, благодаря программе люди могут радоваться жизни и чувствовать себя комфортно не только дома, но и в общественных пространствах – в парках, скверах, на набережных, улицах своих городов и сел.

«Одно дело, когда у тебя прекрасное настроение дома, и совсем другое – когда с этим настроением выходишь в город. Это действительно очень сильно заряжает. Я думаю, главный результат программы развития общественных пространств – это настроение людей, их понимание, что о них заботятся через среду, в том числе городскую», – отметила она.

Зиннатуллина подчеркнула, что Татарстан стал первым регионом, который системно занялся преобразованием общественных пространств во всех районах.

«Мы были локомотивами, были пионерами. До Татарстана ни один регион так ежегодно и комплексно по общественным пространствам никогда не работал. Региональной программы не существовало, о федеральной даже никто не мечтал. Но после того, как преобразился парк Горького в Казани в 2015 году, Рустам Нургалиевич принял решение: нужно развивать комфортную среду везде – и в больших, и в малых городах, и в каждом селе. Потому что каждый житель Татарстана достоин иметь вокруг себя приятное, комфортное и безопасное пространство», – заключила она.

Развитие общественных пространств соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».