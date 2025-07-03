Наиль Магдеев передал помощь бойцам СВО в зоне боевых действий

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции, где встретился с бойцами группировки «Север».

«Сегодня нахожусь в зоне СВО. Передал нашим воинам специальную технику, мотоциклы, оборудование и приборы, а также привет от родных и близких, – сообщил Магдеев. – Поблагодарил военнослужащих за доблесть, личное мужество и отвагу. Победа будет за нами!».

Напомним, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, с главной городской площади Майдан была отправлена очередная, 41-я по счету, партия гуманитарной помощи для участников СВО. Общий вес груза составил 14 тонн.

В состав отправки вошли: квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры, мотоциклы, амуниция, специализированное оборудование.

Вся помощь сформирована по запросам военных и направлена бойцам, несущим службу в составе группировки «Север».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.