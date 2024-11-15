Нагуманову предложили работать в качестве помощника Раиса Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Экс-главе Альметьевского района Тимуру Нагуманову, досрочно сложившему свои полномочия, предложено продолжить работу в качестве помощника Раиса республики Рустама Минниханова. Об этом на 46-й внеочередной сессии районного Совета сообщил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Тимуру Дмитриевичу предложено продолжить работу в качестве помощника Раиса республики», — озвучил он.

Депутатский корпус принял отставку Нагуманова, поблагодарил его за плодотворную работу и пожелал успехов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Новым руководителем Альметьевского района стала директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова.