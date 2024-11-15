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Нагуманову предложили работать в качестве помощника Раиса Татарстана
Экс-главе Альметьевского района Тимуру Нагуманову, досрочно сложившему свои полномочия, предложено продолжить работу в качестве помощника Раиса республики Рустама Минниханова. Об этом на 46-й внеочередной сессии районного Совета сообщил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
«Тимуру Дмитриевичу предложено продолжить работу в качестве помощника Раиса республики», — озвучил он.
Депутатский корпус принял отставку Нагуманова, поблагодарил его за плодотворную работу и пожелал успехов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Новым руководителем Альметьевского района стала директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова.
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