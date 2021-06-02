Нагуманов рассказал, на какой стадии находится строительство моста Альметьевск—Азнакаево

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в прямом эфире рассказал о строительстве временного моста Альметьевск — Азнакаево. Объект для передвижения легковых автомобилей будет возведен в связи с тем, что постоянный мост через реку Степной Зай закрыт на капитальный ремонт. По его словам, полотно и сваи для временного моста уже готовы.

«По мосту в сторону Азнакаево статусы такие: нужно было 26 тысяч тонн кубов грунта, и мы нашли этот грунт, подрядчик начинает его завозить. Временное полотно также готово. Сваи также закуплены и доставлены на площадку. В настоящее время подрядчик ждет окончательного технического решения от проектантов по устройству земляного полотна и временного покрытия», — отметил Нагуманов.

По словам главы района, согласование и расчеты занимают определенное время.

«Весь объем материалов, который был необходим, у нас имеется. Мы ведем работу, чтобы в ближайшие дни окончательное решение было принято, и подрядчик смог сразу приступить к возведению временного моста», — отметил докладчик.

По словам Нагуманова, временный мост возводится не на один день, он должен выдерживать нагрузку эксплуатации в нормальном режиме и быть готовым к любым катаклизмам.

«Если, например, пойдет сильный дождь и будет поднятие воды в реки, мост не должен размываться, а стоять на месте. Поэтому работа сейчас идет очень активно», — сказал глава района.

Также спикер сообщил, что на 3 июня в Казани запланирована встреча с начальником «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Азнакаевском районе РТ на два месяца закроется для движения участок региональной дороги.