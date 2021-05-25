На автодороге Альметьевск—Азнакаево будет построен временный мост

На автодороге регионального значения Альметьевск—Азнакаево будет построен временный мост для легкового транспорта. Постоянный мост через реку Степной Зай закрыт на капитальный ремонт. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов.

Временный мост строит подрядчик, который в дальнейшем будет заниматься реконструкцией моста.

«На сегодняшний день ведется подготовка подъезда с обеих сторон, произведена вырубка растительности, которая не позволяла подступиться к реке. У подрядчика уже имеется временное полотно, оно находится на его базе.

С проектной организацией ведутся работы, сегодня-завтра мы ожидаем окончательное решение по длине свай, по их диаметру, по свайному полю. В ближайшее время начнется забивка свай для временного моста и сооружение подъездной дороги», — сказал Нагуманов.

Строительство планируют завершить до 15 июня. Параллельно ведется проектирование работ по основному мосту. Их планируют завершить в октябре-ноябре 2021 года.

По словам главы муниципалитета, постоянный мост признали аварийным и закрыли на капитальный ремонт. Ранее Нагуманов сообщал, что будет рассмотрена возможность сохранения движения легкового транспорта. Однако комиссия, осмотревшая мост, не считает возможной даже его частичную эксплуатацию.

«Мы пытались убедить членов комиссии в том, что, возможно, по этому мосту еще можно ездить легковым машинам. Они были категоричны. Мы их понимаем, потому что в случае если произойдет обрушение данного моста и это может привести к самым тотальным последствиям вплоть до гибели людей», — пояснил Тимур Нагуманов, отметив, что в итоге было принято единственное правильное решение — построить рядом временный мост для легкового автотранспорта.

Проезд через село Новое Надырово закрыт с 18 мая, там могут ездить только жители села. Основной поток транспорта до 15 июня будет проходить через поселок Актюбинский и село Тайсуганово.