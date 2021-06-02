В Азнакаевском районе РТ на два месяца закроется для движения участок региональной дороги

В Татарстане на два месяца закроется для движения транспорта участок автодороги Азнакаево — Верхнее Стярле — Кук-Тяка, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

В Азнакаевском районе с 1 июня по 31 июля окажется закрыт участок автодороги с 17,4 км по 24,3 км. «На этот период здесь запланирован ремонт дорожного полотна», — отметили в министерстве.

Водители могут совершить объезд по региональным автодорогам Тойкино — Митрофановка и Азнакаево — Тумутук — Кук-Тяка. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.