Награды и верность долгу: 53-летний ветеран СВО рассказал о воинском духе и товарищах

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Старший сержант Сергей Изосимов, награжденный медалями «За воинскую доблесть» и «За отвагу», поделился историями о службе, воинском духе и боевых товарищах. Ветеран СВО родом из Заинска. Выпускник школы №2 проходил срочную службу в Карабахе, сейчас ему 53 года. В спецоперации он участвовал почти с самого начала.

«Передо мной не стоял вопрос – идти или нет. Даже несмотря на то, что жена была против, а внук вот-вот должен был родиться. Я твердо решил: ради их мирного будущего я обязан защищать Родину. Мой дед, Иван Изосимов, воевал в Великой Отечественной, совершил немало подвигов – для меня это пример», – заметил он.

Когда Сергей пришел в военкомат, чтобы отправиться в зону СВО, случайно встретил друга детства Сергея Камышова. В мае 2022 года они вместе ушли в зону боевых действий в составе отряда «Барс-16». Спустя полгода Сергей Изосимов вернулся домой, но вскоре вновь ушел на передовую.

«Я вышел на гражданку, но через три недели снова подписал контракт. На этот раз меня вдохновил наш товарищ Александр Савельев из Лаишево, с которым мы воевали <...>. У нас уже был боевой опыт, а там наши ребята… Я не мог остаться в стороне», – пояснил он.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Позывные у друзей были Рыбак (Савельев) и Белый (Изосимов). 15 июля 2022 года они подписали контракт в составе батальона «Алга», сформированного в Татарстане.

«Самые тяжелые бои были под Красным Лиманом. Под Авдеевкой мы потеряли много бойцов. А под Старой Каховкой мой друг Рыбак погиб у меня на руках… Я и сам был ранен. Теперь в Лаишево есть улица, названная в его честь», – заметил ветеран СВО.

Говорить об этом ему тяжело – в глазах появляются слезы. В декабре 2023 года Сергея комиссовали по состоянию здоровья. Сейчас он работает в Росгвардии, встречается со школьниками, провожает в последний путь погибших земляков.

«Это наш долг. Терять боевых товарищей невыносимо. Но мы выполнили поставленную задачу – четко и с честью», – убежден ветеран спецоперации.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.