«Надежный тыл»: волонтеры Альметьевска начали готовить цукаты для солдат

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

В Альметьевске волонтерский штаб «Надежный тыл» работает в авральном режиме. Мама плетет маскировочную сеть для сына, жена заливает окопные свечи для мужа. С недавних пор в штабе стали готовить цукаты. Сушеные фрукты — это легкий перекус для солдат, к тому же они долго не портятся.

Так, для Рафии Нигметзяновой история личная — ее сын служит в зоне СВО. В штабе волонтеров женщина готова браться за любую работу.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

«Хочется больше помочь ребятам, чтобы их согревали свечи окопные, по возможности сушить и обувь, и пищу согревать. Постепенно перешла на плетение сетей. Сын знает, что я занимаюсь волонтерством, положительно относится, ему приятно», — рассказала активистка.

Помимо тех, чьи близкие сейчас на фронте, в штабе работают студенты и педагоги Альметьевского политехнического и Физкультурного техникумов. Педагог дополнительного образования Альберт Хуснутдинов больше года сам состоит в волонтёрском движении и привел сюда молодежь.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

«Мне кажется, нужно рассказывать и показывать, для чего это, какой толк от этих свечей и как они применяются на фронте. Мы, допустим, показывали детям, как сушат вещи бойцы, им было интересно», — рассказал волонтер Хуснутдинов.

Сегодня работа в штабе кипит. Студенты вручную нарезают ленты и передают их мастерам. В соседнем помещении собирают почту — детские письма и открытки для солдат. Рядом заливают окопные свечи. Для них уже подготовлены банки и картон. Студенты разрезают парафин и плавят его на электрической плите.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Посылки собирают по запросам бойцов. Спрос растет, а это значит нужно больше волонтеров.

«На плетение сетей штаб открыт постоянно, иногда рук не хватает. Когда запросы поступают от бойцов, нужно быстро плести», — говорит активистка Гульнара Бондарева.

Стать волонтером, и помочь штабу может любой желающий. Для этого необходимо связаться с организатором по телефону: 8-995 763-66-49.

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

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Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко