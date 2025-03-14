«Задаете острые вопросы, но по делу»: «Татар-информ» возглавил топ самых цитируемых СМИ

«Татар-информ» в год своего 35-летия вновь подтвердил статус ведущего медиа в Татарстане, заняв первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ по итогам 2024 года по версии «Медиалогии». По мнению экспертов, такой результат стал итогом глубокой профессиональной работы журналистов агентства.





Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» — лидер среди СМИ Татарстана по цитируемости

По результатам исследования «Медиалогии» – российской компании, специализирующейся на мониторинге и анализе СМИ и соцсетей, индекс цитируемости информагентства «Татар-информ» достиг в прошлом году 1240,69, что позволило ему занять уверенную лидирующую позицию. На втором месте расположилась электронная газета «Бизнес Онлайн», а замыкает тройку лидеров информационный портал «ИнКазан».

Заметный прогресс продемонстрировали и некоторые другие участники рейтинга. Так, телеканал «Татарстан 24» улучшил свои позиции, поднявшись на четвертое место, а ТРК «Новый Век» закрепилась в пятерке лидеров. В числе заметных достижений также продвижение «Челнинских известий» на седьмую позицию. Кроме того, положительную динамику показали «НТР-Нижнекамск» (плюс две позиции) и газета «Республика Татарстан» (плюс три).

Стоит отметить, что за последние годы это не первый успех «Татар-информа», связанный с цитируемостью его сообщений и материалов в инфополе. В 2022 году агентство также возглавило рейтинг «Медиалогии», набрав в нем 1151,24 пункта. Годом ранее, в 2021-м, оно уверенно заняло первое место с показателем 1441,75.

В 2024 году ведущие федеральные издания активно цитировали материалы «Татар-информа». Среди них – «Газета.ру», RT, РБК, «Комсомольская правда», «Чемпионат», «Лента.ру» и «МК».

Наибольший резонанс вызвали темы, связанные с общественно-политической тематикой, поддержкой Татарстаном СВО, атаками дронов в Казани 21 декабря 2024 года, а также громкие спортивные материалы. В частности, широко цитировались материалы о деле фигуристки Камилы Валиевой, интервью с Шамилем Тарпищевым и Владимиром Плющевым и другими известными в мире спорта персонами.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Шамиль Садыков: «Главная ценность «Татар-информа» в том, что он всегда пишет только правду»

Генеральный директор медиахолдинга «Татмедиа» Шамиль Садыков отмечает, что «Татар-информ» занимает особое место в медиапространстве Татарстана и по праву считается ведущим информационным агентством республики.

«Как бы ни было, но «Татар-информ» — это номер один. Среди электронных СМИ Татарстана это главный сайт, главное информационное агентство, ключевой ресурс, на котором публикуются самые важные новости, аналитика и комментарии», — считает Садыков.

По его словам, уникальность агентства заключается в достоверности и авторитетности его материалов. «Татар-информ» на протяжении многих лет является источником проверенной информации, которой доверяют как журналисты, так и представители власти и общественности.

«Главная ценность «Татар-информа» в том, что он всегда пишет только правду. Здесь все материалы тщательно проверяются и выверяются. Это настоящий маяк в огромном информационном океане, на который ориентируются все остальные СМИ. Я знаю по опыту, что все журналисты Татарстана, пресс-секретари, чиновники и аналитики всегда читают «Татар-информ». Это главный информационный ресурс республики», — подчеркнул гендиректор АО «Татмедиа».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ринат Билалов: «Высокая цитируемость – это результат доверия»

Конкуренция среди СМИ Татарстана достаточно высокая, и добиться лидерства в цитируемости – непростая задача. Однако информационное агентство «Татар-информ» уверенно удерживает свои позиции среди ведущих медиа республики.

«Татар-информ» работает на рынке уже без малого 35 лет, и за это время агентство зарекомендовало себя как один из ключевых источников информации о событиях в Татарстане», – отметил главный редактор агентства Ринат Билалов. По его словам, главное – это доверие, которое агентство завоевало за десятилетия работы. Именно поэтому на «Татар-информ» регулярно ссылаются не только региональные, но и федеральные СМИ.

«Мы осознаем ответственность, которая лежит на нас, ведь высокая цитируемость требует безупречного качества контента», – подчеркнул Билалов.

Также он отметил, что «Татар-информ» внимательно анализирует, какие темы вызывают наибольший интерес у коллег из других изданий. «При планировании работы мы всегда учитываем, какие материалы будут важны как для читателей, но и для журналистского сообщества, использующего наши публикации как основу для собственных материалов», – сказал главред издания.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильшат Аминов: «Читаю «Татар-информ» практически каждый час»

Генеральный директор ТРК «Новый Век», председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов высоко оценивает работу информационного агентства «Татар-информ» и его вклад в формирование качественного новостного контента в Татарстане.

«Я читаю «Татар-информ» практически каждый час. Это единственное СМИ республики, которое дает полную информационную картину по всем направлениям — от политики и экономики до культуры и спорта. Для моей работы крайне важно находиться в центре информационного потока, и «Татар-информ» с этим справляется лучше всех», — отметил Аминов.

По его словам, высокая цитируемость агентства объясняется способностью оперативно распространять качественную и проверенную информацию, которая действительно востребована аудиторией.

«Читатели «Татар-информа» сами начинают делиться новостями агентства, а это и есть главный показатель цитируемости и доверия», — подчеркнул гендиректор ТРК «Новый Век».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фирдус Гималтдинов: «Из-за информационной мишуры возрастает потребность в достоверных источниках»

Известный тележурналист, директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов высказал свое личное мнение как потребитель информации и как коллега, который также работает на государственном информационном поле. Он отметил, что «Татар-информ» остается одним из самых надежных источников информации в республике. По его словам, в условиях стремительного нарастания информационного шума особенно важно иметь проверенные, достоверные новости.

«Основная причина высокой цитируемости агентства в том, что «Татар-информ» — это всегда надежная, проверенная информация, которой можно доверять. В наше время, когда в медиапространстве много информационной мишуры, возрастает потребность в достоверных источниках. Мы, как телерадиокомпания, всегда транслируем только проверенные данные, и «Татар-информ» также придерживается жестких стандартов журналистики. Здесь важна не только проверка фактов, но и профессиональное чутье, которое невозможно освоить в университете. У «Татар-информа» все это присутствует», — подчеркнул Гималтдинов.

Он также заметил, что за последние годы «Татар-информ» расширил тематику своих материалов, сделав контент более разнообразным и доступным для широкой аудитории.

«Теперь здесь можно найти информацию на любой вкус и для разных возрастных групп, и для мужчин, и для женщин. Агентство перестало быть исключительно официозным и стало ближе к читателям», — добавил директор ГТРК «Татарстан».

Фото: t.me/oprf_official

Дмитрий Михайлин: «Татар-информ» – образец современного и качественного СМИ»

Журналист, медиаменеджер, генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин отметил важную роль агентства «Татар-информ» в современной медиасреде. По его словам, в эпоху новых медиа особенно ощущается нехватка качественной репортажной журналистики, основанной на фактах и реальных историях, а не на бесконечном потоке мнений.

«Когда людям надоедает этот поток мнений, они возвращаются к проверенным источникам информации. «Татар-информ» стал именно таким СМИ – точным, профессиональным, с любовью к людям и месту, о которых рассказывает», – подчеркнул Михайлин.

По его словам, агентство проделало огромный путь – от простой новостной ленты до ведущего СМИ Татарстана.

«Я помню «Татар-информ» просто новостной лентой. Его все воспринимали как официальный рупор, и не более того. Но в какой-то момент он начал динамично развиваться и стал сначала полноценным СМИ, а потом и ведущим в Татарстане СМИ», – отметил собеседник агентства.

Одним из ключевых факторов успеха стало постоянное развитие и обучение. «Татар-информ» не стоит на месте – его журналисты регулярно проходят обучение, участвуют в форумах и делятся опытом с коллегами из других регионов. Именно поэтому агентство остается одним из главных и самых современных государственных СМИ в России», – добавил медиаменеджер.

Дмитрий Михайлин отметил, что часто приводит «Татар-информ» в пример как медиаресурс, который сочетает традиции с современными подходами, успешно работает на всех платформах и сохраняет лидерские позиции.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Александр Терентьев: «Телеграм-канал «Татар-информа» у меня в подписке»

Сенатор от Татарстана Александр Терентьев подчеркнул значимость агентства «Татар-информ» в информационном пространстве региона.

«Телеграм-канал «Татар-информа» у меня в подписке. Всегда обращаю внимание на важные общественно-политические события, решения и практики. В таких случаях перехожу на сайт, чтобы получить полную информацию», — отметил Терентьев.

Он также подчеркнул, что высокая цитируемость агентства — закономерный результат его работы.

«Это итог профессиональной деятельности коллектива, высокого уровня доверия к ресурсу и достоверности публикуемых сведений. Удивился бы, если бы было иначе», — поделился сенатор.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Айдар Метшин: «Ежедневно несколько раз захожу на сайт «Татар-информа»

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин отметил значимость информационного агентства как ключевого издания Татарстана, подчеркнув его историческую роль и влияние.

«Татар-информ» – это основное издание в Татарстане, имеющее богатую историю, начиная еще с Советского Союза, и продолжающее свою работу в постсоветский период. Это официальный рупор республики, который публикует не только официальные материалы, но и глубокие, содержательные аналитические статьи», – отметил Метшин.

Он подчеркнул, что сам регулярно обращается к материалам издания: «Я ежедневно несколько раз захожу на сайт «Татар-информа», чтобы быть в курсе актуальных событий».

Метшин также пожелал, чтобы рост агентства и в дальнейшем был связан именно с профессионализмом. «Это заслуга большой команды, работа которой делает «Татар-информ» важным источником информации для всех нас», – резюмировал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Расим Баксиков: «Именно на ваш сайт я всегда обращаю внимание в первую очередь»

Герой России, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Расим Баксиков отметил важность оперативности и объективности журналистской работы.

«Татар-информ» читаю, узнаю на вашем сайте о самых свежих новостях. Мне интересно читать о политике, социальной жизни Татарстана. Я думаю, что высокая цитируемость обусловлена тем, что это государственное издание, которое отражает все самые значимые политические и социальные события республики. Ну и потому, что, как правило, самые значимые политические фигуры Татарстана фигурируют в материалах агентства», – сказал он.

По его словам, «Татар-информ» является одним из наиболее надежных источников информации.

«Естественно, объективность и своевременность подачи информации делают свое дело. В силу своей профессиональной деятельности я обязан следить за новостями в СМИ, и «Татар-информ» для меня – один из самых первых и самых достоверных источников массовой информации. Именно на ваш сайт я всегда обращаю внимание в первую очередь», – заявил Герой России.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Евгений Варакин: «После выходов материала в «Татар-информе» с нами связывались RT и France 24»

Глава Верхнеуслонского муниципального района Евгений Варакин солидарен с высказываниями других читателей в том, что «Татар-информ» в первую очередь надежный источник оперативной и актуальной информации.

«Ну и еще один немаловажный фактор – удобство и простота интерфейса сайта, которые делают доступ к материалам быстрым и интуитивно понятным не только с компьютера, но и с любого мобильного устройства. Лично для меня это важно, это позволяет получать данные на ходу, например, утром по пути на работу», — отметил Варакин.

Ключевым фактором высокой цитируемости «Татар-информ», на его взгляд, является исключительный профессионализм команды журналистов, которая активно и оперативно освещает ключевые события, благодаря чему агентство формирует актуальную информационную повестку.

«Приведу в пример свой личный опыт работы с «ТИ». Во время моей двухлетней командировки в Лисичанск и Рубежное вклад Татарстана как шефа-региона в возвращение мирной жизни на эти территории освещался именно через «Татар-информ». И уже после выхода материала на страницах республиканского агентства с нами связывались журналисты ведущих российских и мировых средств массовой информации, таких как RT или France 24, чтобы отработать эту тему. Чем не подтверждение неоспоримого доверия к татарстанскому СМИ?» — поделился глава Верхнеуслонского района.

«Я уверен, что сегодня «Татар-информ» – это яркий пример профессионального подхода к журналистике. Вы задаете высокий стандарт качества в работе медиа, и я желаю вам дальнейших успехов и надеюсь на плодотворное сотрудничество», — подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Данис Зарипов: «Объясняете суть и причины происходящего»

Данис Зарипов, пятикратный обладатель Кубка Гагарина, экс-капитан хоккейного клуба «Ак Барс» и депутат Госсовета Татарстана, поздравил редакцию «Татар-информ» с достижением важной вехи.

«Я очень рад за «Татар-информ», я вас поздравляю. Читаю множество спортивных СМИ и часто вижу, что они цитируют статьи, которые выходят у вас», – отметил он.

Для бывшего капитана «Ак Барса» особенно важно то, что материалы «ТИ-Спорт» делаются с упором на аналитику.

«Вы пишете не просто то, что видят все, а объясняете суть и причины происходящего», – высказал свое мнение спортсмен и политик.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владимир Алекно: «Задаете и острые вопросы, но все по делу»

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург), а также бывший главный тренер «Зенит-Казань» и сборной России Владимир Алекно выразил свою признательность «ТИ-Спорт» за высокий уровень компетентности. Тренер подчеркнул, что за короткое время спортивная вкладка «Татар-информа» стала узнаваемым явлением и в Татарстане, и на федеральном уровне.

Алекно также отметил, что часто видит ссылки на ведущее издание республики в материалах федеральных СМИ, и подчеркнул, что всегда готов идти на контакт с журналистами «Татар-информа». «Ваши журналисты со мной общались не раз. Вы большие профессионалы, ничего не искажаете», – заявил собеседник агентства.

По словам Алекно, одной из сильных сторон «ТИ-Спорт» является способность задавать острые вопросы, не выходя за рамки профессионализма. «Задаете и острые вопросы, но все по делу. Благодаря этому у вас выходит много ярких интервью», — подытожил тренер.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Артур Назиуллин: «Привлекают грамотность и высокий уровень экспертности редакции, оперативность новостников»

Народный артист Республики Башкортостан, генеральный директор и художественный руководитель Госоркестра РБ Артур Назиуллин отметил высокий уровень профессионализма редакции «Татар-информа» и его значимость как авторитетного источника.

«Сайт «Татар-информа» на протяжении многих лет является для меня авторитетным источником информации. Привлекают грамотность и высокий уровень экспертности редакции, оперативность новостников, что, на мой взгляд, является основой высокого уровня цитируемости. Удобна и сама структура сайта», — поделился Назиуллин.

По его словам, культурная повестка издания охватывает не только Татарстан, но и включает качественную аналитику процессов развития культуры и искусства в России в целом. «Казань – одна из ярчайших культурных столиц страны. С интересом, большим удовольствием и радостью за коллег читаю статьи о культурной жизни», — подчеркнул он.

Назиуллин также отметил, что активно делится материалами «Татар-информа» с коллегами и близкими. «Если публикация связана с моей деятельностью как солиста или деятельностью Госоркестра РБ, в том числе с гастролями в Татарстане, всегда забираю опубликованные статьи на свои ресурсы в социальных сетях», — добавил музыкант.

Фото: скриншот видео

Ольга Глухова: «Информация будет услышана и цели будут достигнуты»

Руководитель рекламного агентства «Виват» Ольга Глухова поделилась своим опытом сотрудничества с «Татар-информом» и отметила его важность как ключевой площадки для продвижения и охвата целевой аудитории.

«Мы с «Татар-информом» работаем уже очень давно. Нашему агентству 14 лет, и сотрудничество началось даже раньше, в рамках других моих проектов. Для меня это главная площадка, и новость о том, что «Татар-информ» возглавил рейтинг цитируемости, – это большая победа. Это показатель вовлеченности аудитории, что особенно важно для нас как рекламного агентства», – пояснила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что высокий уровень цитируемости издания дает уверенность рекламодателям: «Когда рекламные бюджеты пересматриваются, ключевым становится их эффективность. Победа в рейтинге цитируемости – это еще один шаг к тому, чтобы показать рекламодателям: площадка работает, информация будет услышана и цели будут достигнуты».

Глухова также отметила открытость информагентства к освещению значимых событий: «Когда мы организуем мероприятия, первым делом думаем о «Татар-информе». Это площадка, с которой информация моментально разлетается по пабликам».

Она поделилась личной историей, когда публикация в «Татар-информе» о ее победе в конкурсе «Мисс и Миссис Бизнес Россия – 2023» вызвала огромный резонанс.

«Новость разлетелась по всему Татарстану, и я получила обратную связь от самых разных людей – от друзей моих детей до мастеров салонов красоты. Это показатель мощного охвата и влияния «Татар-информа», – заключила директор рекламного агентства.