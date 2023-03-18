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«Татар-информ» возглавил топ самых цитируемых татарстанских СМИ за 2022 год
Информационное агентство «Татар-информ» стало лидером рейтинга татарстанских СМИ за 2022 год, результаты опубликованы на сайте «Медиалогия».
Индекс цитирования составил 1 151,24, на втором месте – «Бизнес Онлайн» с индексом цитирования 920,23. «Татар-информ» успешно сохраняет свою позицию в верхних строчках таблицы уже на протяжении нескольких лет.
Также в топ-20 попали ряд других СМИ АО «Татмедиа» – «Челнинские известия» (5-е место), «Казанские ведомости» (15-е место), «НТР – Нижнекамск» (19-е место).
Медиалогия — российская компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей в режиме реального времени. При подсчете учитывается количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, который опубликовал ссылку.
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