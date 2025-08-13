«Надежда» для фронта: отец бойца СВО из Нижнекамска подарил автомобиль для нужд армии

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске автомобиль отправляется на фронт. Сегодня группе «Гуманитарка Татарстан» передали «Ниву» «Надежда» – семиместный полноприводный автомобиль, который в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции.

Машину в дар передал Сергей Непряхин. Его сын уже два с половиной года участвует в СВО по мобилизации, сейчас он дома, проходит лечение после ранения. Для отца этот поступок – способ поддержать фронт и боевых товарищей сына.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Нива “Надежда” называется, и есть такая поговорка – надежда умирает последней. Она не совсем новая машина, но если она поможет спасти кому-нибудь жизнь, то она была сделана не зря. Хочу отправить ее тем ребятам, с которыми воюет мой сын. Пусть она будет там служить до конца», – говорит Сергей Непряхин.

Привести автомобиль в боевое состояние предстоит механику Павлу Железнякову. Он в этом деле лучший: за время СВО отремонтировал для фронта уже 54 машины.

«Тоже я какой-то вклад приношу, чтобы ребята там более-менее ездили, передвигались, пешком не ходили. Все для этого и делаю», – объясняет Павел.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По словам администратора группы «Гуманитарка Татарстан» Татьяны Никифоровой, помощь поступает от жителей постоянно.

«Эту машину к нам пригнали специально для бойца с позывным Таец, который находится в зоне СВО. Сейчас она у нас на стадии ремонта – заказали запчасти и ждем их поступления. На данный момент нам еще одну машину передали – “Ниву” – и две уже находятся на ремонте. Всего у нас сейчас четыре автомобиля».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры доводят каждую машину до идеального состояния, ведь от этого напрямую зависит жизнь бойцов.

С начала СВО «Гуманитарка Татарстан» при поддержке нижнекамцев передала на фронт 54 автомобиля, а в скором времени эта цифра вырастет до 58.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой