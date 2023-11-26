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Над Азовским морем уничтожили две украинские ракеты С-200
Российские военные уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны.
«Сегодня коло 11.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации», – указано в публикации.
Минувшей ночью российские военные пресекли атаку украинских беспилотников самолетного типа на регионы РФ. В общей сложности было сбито 20 беспилотников. Позднее появилась информация о еще четырех БПЛА, сбитых над тремя регионами страны.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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