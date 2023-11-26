В Смоленской области сбили очередной украинский беспилотник

Беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО в Смоленском районе Смоленской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал губернатор.

Позднее эту информацию подтвердили и в оборонном ведомстве страны. Также Минобороны указало, что украинские беспилотники были уничтожены над территорией Брянской и Тульской областей. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Позднее в ведомстве рассказали о ликвидации еще девяти БПЛА. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, часть дронов, летевших на столицу, уничтожили в Подмосковье. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет.